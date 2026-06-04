Top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup: Messi hạng 4, Ronaldo còn xa mới đạt Top 1

Những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup: Klose vẫn độc chiếm ngôi vương, Mbappe sẵn sàng viết lại lịch sử tại World Cup 2026.

Khi World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh trên đất Mỹ, Canada và Mexico, mọi ánh mắt sẽ lại hướng về những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Đây là sân khấu nơi các huyền thoại được tạo nên, những khoảnh khắc bất tử được ghi lại và những kỷ lục tưởng chừng không thể bị phá vỡ.

Trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu, rất nhiều chân sút kiệt xuất đã để lại dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng. Từ Pele, Maradona, Ronaldo "béo" cho tới Lionel Messi, tất cả đều góp phần tạo nên những chương huy hoàng của World Cup. Tuy nhiên, người đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại vẫn là cựu tiền đạo người Đức Miroslav Klose.

1. Miroslav Klose - 16 bàn thắng

Suốt hơn một thập kỷ qua, chưa ai có thể xô đổ cột mốc 16 bàn thắng của Miroslav Klose. Tiền đạo người Đức ghi bàn ở bốn kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2002 đến 2014. Anh khởi đầu bằng cú hat-trick vào lưới Saudi Arabia năm 2002, sau đó tiếp tục duy trì phong độ ổn định qua từng giải đấu.

Năm 2014, Klose đi vào lịch sử khi ghi bàn trong chiến thắng 7-1 của Đức trước Brazil ở bán kết. Đó cũng là bàn thắng thứ 16 của anh tại World Cup, giúp Klose vượt qua huyền thoại Ronaldo Nazario để trở thành chân sút số một lịch sử giải đấu. Cũng trong năm đó, anh nâng cao chiếc cúp vàng thế giới cùng tuyển Đức, khép lại sự nghiệp World Cup một cách hoàn hảo.

Không có cầu thủ nào trong lịch sử ghi được nhiều bàn thắng tại World Cup hơn Klose (Nguồn: AFP) Không có cầu thủ nào trong lịch sử ghi được nhiều bàn thắng tại World Cup hơn Klose (Nguồn: AFP)

2. Ronaldo Nazario - 15 bàn thắng

Đứng ngay sau Klose là Ronaldo Nazario với 15 bàn thắng. Huyền thoại Brazil từng giữ kỷ lục ghi bàn World Cup trong nhiều năm trước khi bị Klose vượt qua. Ronaldo ghi dấu ấn đậm nét nhất tại World Cup 2002 khi ghi tới 8 bàn thắng, bao gồm cú đúp trong trận chung kết giúp Brazil đánh bại Đức để lên ngôi vô địch.

Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn thiên bẩm, Ronaldo vẫn được nhiều người xem là một trong những tiền đạo toàn diện nhất lịch sử bóng đá.

Ronaldo ghi 8 bàn thắng giúp Brazil vô địch World Cup năm 2002 (Ảnh: AP)

3. Gerd Muller - 14 bàn thắng

Xếp thứ ba là Gerd Muller với 14 bàn thắng. Huyền thoại Tây Đức chỉ cần hai kỳ World Cup để đạt được thành tích đáng kinh ngạc này. Riêng tại World Cup 1970, ông ghi tới 10 bàn thắng và giành danh hiệu Vua phá lưới.

Bốn năm sau, Muller tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup 1974, giúp Tây Đức đánh bại Hà Lan để đăng quang trên sân nhà.

Huyền thoại bóng đá Đức Muller là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong thế hệ của ông (Ảnh: DPA)

4. Messi và Fontaine - 13 bàn thắng

Lionel Messi hiện đã có 13 bàn thắng tại World Cup, ngang bằng với huyền thoại người Pháp Just Fontaine. Nếu như Messi cần tới năm kỳ World Cup để chạm mốc này thì Fontaine làm được điều không tưởng khi ghi cả 13 bàn chỉ trong một giải đấu duy nhất vào năm 1958.

Cho đến ngày nay, thành tích 13 bàn trong một kỳ World Cup của Fontaine vẫn là kỷ lục chưa ai phá được. Trong khi đó, Messi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Bảy bàn thắng tại Qatar đã giúp anh vươn lên nhóm những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Fontaine ghi 4 bàn vào lưới Tây Đức trong trận tranh hạng ba năm 1958 (Ảnh: AFP) Fontaine ghi 4 bàn vào lưới Tây Đức trong trận tranh hạng ba năm 1958 (Ảnh: AFP)

Lionel Messi ghi bảy bàn thắng tại World Cup 2022. (Ảnh: Reuters) Lionel Messi ghi bảy bàn thắng tại World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

5. Pele, Mbappe - 12 bàn thắng

Pele sở hữu 12 bàn thắng tại World Cup và vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ba lần vô địch thế giới. Điều khiến danh sách này trở nên đặc biệt là sự xuất hiện của Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp hiện đã sở hữu 12 bàn thắng tại World Cup khi mới 27 tuổi. Anh vô địch giải đấu năm 2018, giành ngôi á quân năm 2022 và từng ghi hat-trick trong trận chung kết với Argentina.

Với ít nhất một kỳ World Cup nữa phía trước, Mbappe được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất để vượt qua cả Messi, Ronaldo Nazario lẫn Miroslav Klose. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, việc chân sút của Pháp trở thành kỷ lục gia mới của World Cup chỉ còn là vấn đề thời gian.

Pele là cầu thủ duy nhất ba lần vô địch World Cup (Ảnh: Getty) Pele là cầu thủ duy nhất ba lần vô địch World Cup (Ảnh: Getty)

Kylian Mbappe chỉ mới tham dự hai kỳ World Cup (Ảnh: Getty) Kylian Mbappe chỉ mới tham dự hai kỳ World Cup (Ảnh: Getty)

6. Sandor Kocsis, Jurgen Klinsmann - 11 bàn thắng

Jurgen Klinsmann cùng Sandor Kocsis có 11 bàn thắng. Đặc biệt, Kocsis ghi toàn bộ 11 bàn chỉ trong World Cup 1954 - một hiệu suất đáng kinh ngạc.

7. Helmut Rahn, Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Teofilo Cubillas, Thomas Muller, Grzegorz Lato - 10 bàn thắng

Nhóm cầu thủ ghi được 10 bàn bao gồm Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Thomas Muller, Grzegorz Lato, Teofilo Cubillas và Helmut Rahn.

8. Ademir, Eusebio, Christian Vieiri, Vava, David Villa, Paolo Rossi, Jairzinho, Roberto Baggio, Karl-Heinz Rummenigge, Uwe Seeler - 9 bàn thắng

9. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Neymar, Guillermo Stabile, Leonidas, Oscar Miguez, Rivaldo, Rudi Voller, Diego Maradona - 8 bàn thắng

Cristiano Ronaldo, Neymar, Harry Kane và Diego Maradona hiện cùng sở hữu 8 bàn thắng tại World Cup. Trong số này, Ronaldo và Kane vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích tại World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo đặt mục tiêu vươn lên thứ hạng cao hơn nữa vào năm 2026 (Nguồn: Getty) Cristiano Ronaldo đặt mục tiêu vươn lên thứ hạng cao hơn nữa vào năm 2026 (Nguồn: Getty)

10. Oldrich Nejedly, Lajos Tichy, Careca, Johnny Rep, Andrzej Szarmach, Luis Suarez, Hans Schafer - 7 bàn

World Cup 2026 có thể sẽ chứng kiến nhiều kỷ lục mới được thiết lập. Nhưng trước khi trái bóng lăn, Miroslav Klose vẫn đang ngồi một mình trên đỉnh cao của những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.