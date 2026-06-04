Phá hoại bức tranh tường khổng lồ để phục vụ World Cup 2026, FIFA bị hoạ sĩ kiện, đòi bồi thường 650 tỷ

FIFA lại dính kiện tụng ngay trước thềm World Cup 2026.

Họa sĩ nổi tiếng Robert Wyland đã đệ đơn kiện FIFA cùng một số bên liên quan, yêu cầu bồi thường ít nhất 650 tỷ sau khi bức tranh tường khổng lồ của ông tại trung tâm thành phố Dallas bị sơn đè để nhường chỗ cho một tác phẩm nghệ thuật mới phục vụ World Cup 2026.

Wyland cho biết ông tự tay thực hiện bức tranh mang tên "Whaling Wall 82", mô tả những chú cá voi đang bơi giữa đại dương. Tác phẩm trải rộng trên hai mặt tường của một tòa nhà, với diện tích khoảng 17.000 foot vuông (gần 1.600 m²).

Bức tranh cá voi nổi tiếng bị xoá để phục vụ World Cup 2026 khiến hoạ sĩ bức xúc, đâm đơn kiện (Ảnh: AP)

Bức tranh được hoàn thành vào năm 1999 và đã tồn tại gần 30 năm, trở thành một biểu tượng quen thuộc của thành phố Dallas. Tuy nhiên, vào tháng trước, công nhân bắt đầu phủ sơn lên tác phẩm để chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá World Cup, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân địa phương.

Ban tổ chức World Cup khu vực Bắc Texas cho biết họ dự định thay thế bằng một tác phẩm mới nhằm phản ánh "năng lượng, sự đoàn kết và tinh thần toàn cầu" của World Cup 2026. Họ cũng khẳng định sẽ giữ lại một phần của bức tranh cũ như một sự tri ân đối với tác động lâu dài mà nó để lại cho thành phố.

Theo đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang tại Dallas hôm 1/6, Wyland cáo buộc những người tổ chức World Cup cùng chủ sở hữu và đơn vị quản lý tòa nhà đã xóa bỏ tác phẩm mà không hề xin phép hay thậm chí thông báo cho ông. Ông cho rằng hành động này vi phạm Đạo luật Quyền Nghệ sĩ Thị giác (VARA) năm 1990 của Mỹ, một đạo luật được ban hành nhằm bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật có giá trị khỏi bị phá hủy hoặc chỉnh sửa trái phép.

Trong hồ sơ kiện, Wyland gọi bức tranh là một "cột mốc văn hóa của thành phố" và cáo buộc các bị đơn đã "vội vàng và không thể đảo ngược việc phá hủy một biểu tượng dân sự" chỉ để phục vụ chiến dịch quảng bá World Cup.

Đơn kiện cũng nêu rõ: "FIFA tuyên bố họ đang phát triển nghệ thuật cho thành phố đăng cai, nhưng trên thực tế họ đã làm hoen ố một biểu tượng lịch sử của chính thành phố đó".

Đáp lại, người phát ngôn FIFA khẳng định tổ chức này "không hề liên quan" đến vụ việc và chuyển mọi câu hỏi sang ban tổ chức địa phương. Trong khi đó, Ban tổ chức World Cup Bắc Texas từ chối bình luận.

Công ty quản lý bất động sản Slate Asset Management cho biết họ đã được các đơn vị tổ chức World Cup đề nghị cho mượn bức tường từ tháng 3 để phục vụ một dự án nghệ thuật công cộng mới. Slate khẳng định họ được thông báo rằng Wyland đã được liên hệ trước đó, nhưng phía họa sĩ bác bỏ điều này.