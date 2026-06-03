Không phải nhạc của Lisa hay Shakira, đây mới là ca khúc được fan khen hay hơn nhạc chính thức World Cup 2026

Bài hát của IShowSpeed gây sốt World Cup 2026, fan tuyên bố hay hơn cả nhạc chính thức của Shakira.

Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, nhưng bầu không khí lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã được hâm nóng từ rất sớm bởi một cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng toàn cầu: IShowSpeed.

Nam streamer nổi tiếng người Mỹ vừa phát hành ca khúc mới mang tên "Champions", lấy cảm hứng từ World Cup 2026. Ngay sau khi ra mắt, bài hát nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội nhờ giai điệu sôi động, ca từ dễ nhớ và đậm chất bóng đá.

Điều đáng chú ý là "Champions" xuất hiện trong bối cảnh FIFA đã công bố ca khúc chính thức của World Cup 2026 mang tên "Dai Dai", sản phẩm hợp tác giữa nữ ca sĩ Shakira và ngôi sao âm nhạc Burna Boy. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lại cho rằng ca khúc của IShowSpeed mới là bài hát mang đến cảm giác "World Cup" rõ rệt nhất.

Trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội, hàng nghìn bình luận đã xuất hiện ngay sau khi MV được phát hành. "Đây mới là bài hát chính thức của World Cup năm nay", "FIFA đã chọn nhầm bài hát", "Speed vừa tạo ra bản nhạc World Cup hay nhất kể từ Waka Waka"...

Bài nhạc World Cup của IShowSpeed virla MXH

Sức hút của "Champions" càng trở nên đặc biệt khi IShowSpeed vốn không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Chàng streamer sinh năm 2005 nổi tiếng toàn cầu nhờ những buổi livestream đầy năng lượng, những màn tương tác hài hước và đặc biệt là tình yêu cuồng nhiệt dành cho Cristiano Ronaldo.

Trong vài năm trở lại đây, Speed dần lấn sân sang âm nhạc và từng tạo nên hiện tượng với ca khúc "World Cup" phát hành trước World Cup 2022 tại Qatar. Bài hát này thu hút hàng trăm triệu lượt xem, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc về bóng đá thành công nhất trên YouTube.

Chính vì vậy, khi World Cup 2026 đến gần, người hâm mộ đã liên tục thúc giục Speed thực hiện thêm một ca khúc mới. Và "Champions" chính là câu trả lời.

MV của bài hát mang đậm màu sắc bóng đá với hàng loạt hình ảnh sân vận động, cờ các quốc gia và những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng. Nhiều người cho rằng ca khúc có phần giống một bản nhạc cổ động dành cho người hâm mộ hơn là một sản phẩm âm nhạc thương mại đơn thuần.

Dù nhận được vô số lời khen, cần lưu ý rằng "Champions" hoàn toàn không phải bài hát chính thức của FIFA. Danh hiệu này thuộc về "Dai Dai" của Shakira và Burna Boy.

"Dai Dai" của Shakira là bài hát chính thức World Cup 2026

Tuy nhiên, điều đó không ngăn được làn sóng yêu thích dành cho sản phẩm mới của IShowSpeed. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát hành, ca khúc đã lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, YouTube Shorts và Instagram Reels, trở thành một trong những chủ đề được cộng đồng bóng đá bàn tán nhiều nhất trước thềm World Cup.

Với sức ảnh hưởng khổng lồ của mình trên mạng xã hội cùng lượng người theo dõi lên tới hàng chục triệu người, IShowSpeed một lần nữa cho thấy anh không chỉ là một streamer nổi tiếng mà còn đang trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất tới văn hóa bóng đá của thế hệ trẻ.