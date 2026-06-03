World Cup 2026 chưa từng có trong lịch sử: 104 trận đấu "vắt kiệt sức" siêu sao, trải nghiệm của người Việt mới thú vị

Những điều mới thú vị về World Cup 2026.

Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 đang chuẩn bị khởi tranh, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử giải vô địch bóng đá thế giới. Không còn gói gọn trong những quy chuẩn cũ, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu và mở ra một chương mới cho môn thể thao vua.

World Cup sắp khởi tranh (Ảnh: FIFA)

Cú hích lịch sử từ quy mô 48 đội

Thay đổi mang tính cách mạng và được nhắc đến nhiều nhất chính là quyết định mở rộng quy mô từ 32 lên 48 đội tuyển tham dự của FIFA. Sự điều chỉnh này đã biến World Cup 2026 thành giải đấu có số lượng anh tài tụ hội đông đảo nhất từ trước đến nay. Định thức này không chỉ gia tăng tính cạnh tranh mà còn mở ra cơ hội hiện thực hóa giấc mơ World Cup cho nhiều nền bóng đá tầm trung. Bản đồ bóng đá thế giới chính thức sang trang khi người hâm mộ được chứng kiến những tân binh lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn nhất hành tinh.

Cùng với số đội kỷ lục, thể thức thi đấu cũng được làm mới hoàn toàn. 48 đội bóng được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Bên cạnh hai vị trí dẫn đầu, 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Lần đầu tiên trong lịch sử, các đội tuyển sẽ phải vượt qua một vòng đấu loại trực tiếp hoàn toàn mới với vòng 32 đội trước khi tiến vào vòng 16 đội. Để chạm tay vào cúp vàng danh giá, nhà vô địch năm nay sẽ phải trải qua chặng đường hành xác gồm 8 trận đấu thay vì 7 trận như các kỳ đại hội trước.

48 đội bóng tranh tài (Ảnh: FIFA)

3 quốc gia cùng khai màn

Không chỉ bùng nổ về số đội, World Cup 2026 còn ghi dấu ấn khi là biểu tượng cho sự gắn kết quốc tế với màn đồng đăng cai của ba quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Canada và Mexico. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được phân bổ tại 16 thành phố hiện đại trải dài khắp lục địa.

Mexico chính thức đi vào lịch sử với tư cách quốc gia đầu tiên có 3 lần vinh dự đăng cai World Cup (sau các năm 1970 và 1986). Thánh đường bóng đá Azteca tại Mexico City đã được lựa chọn làm nơi diễn ra trận khai mạc đầy cảm xúc, trong khi trận chung kết lịch sử sẽ được tổ chức tại siêu sân vận động MetLife thuộc New York/New Jersey, Mỹ. Do quy mô tổ chức chưa từng có, giải đấu cũng kéo dài kỷ lục lên đến gần 40 ngày (từ 11/06 đến 19/07) để đảm bảo tối đa thời gian di chuyển và hồi phục cho các cầu thủ.

World Cup 2026 kéo dài nhất trong lịch sử (Ảnh: FIFA)

Trải nghiệm múi giờ mới

Bên cạnh những con số, FIFA cũng mang đến giải đấu năm nay những cải cách mạnh mẽ về mặt chuyên môn. Đáng chú ý là việc áp dụng nghiêm ngặt các điều luật mới từ Hiệp hội Bóng đá quốc tế (IFAB) nhằm triệt tiêu triệt để các chiêu trò câu giờ. Người hâm mộ đang được chứng kiến những trận đấu sòng phẳng, liền mạch với thời gian bù giờ được tính toán chính xác tới từng giây, biến mỗi phút trên sân thành những cuộc đua tốc độ đầy kịch tính.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, việc World Cup diễn ra tại Bắc Mỹ mang đến một trải nghiệm thưởng thức hoàn toàn khác biệt do lệch múi giờ. Phần lớn các trận đấu ở vòng bảng và vòng knock-out đầu tiên sẽ diễn ra vào khung giờ sáng và trưa (từ 2h sáng kéo dài đến 11h trưa theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, tin vui dành cho các "tín đồ túc cầu" là các trận đấu mang tính quyết định bao gồm vòng bán kết và trận chung kết, sẽ được bố trí vào khung giờ 2h sáng - múi giờ vô cùng quen thuộc và lý tưởng đối với những ai thường xuyên thức đêm cùng bóng đá châu Âu. World Cup 2026 không đơn thuần là một giải đấu, đó là một ngày hội của sự đổi mới.