Vì sao quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại World Cup 2026?

Quốc kỳ Việt Nam được treo tại SVĐ khai mạc World Cup 2026.

Trong không khí náo nhiệt của World Cup 2026, cộng đồng mạng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang vô cùng bất ngờ và tự hào trước hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam bất ngờ xuất hiện tại sân vận động Azteca (Mexico) - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận đấu mở màn của giải đấu. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, bởi đội tuyển quốc gia Việt Nam không nằm trong nhóm các đội bóng tranh tài tại vòng chung kết năm nay.

Lá cờ Việt Nam được treo tại SVĐ diễn ra khai mạc World Cup

Thực chất, đây là một hiện tượng không quá xa lạ nhưng luôn mang lại cảm xúc. Tại các buổi lễ khai mạc mang tính biểu tượng toàn cầu, FIFA thường sử dụng quốc kỳ của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của FIFA để thể hiện tinh thần đoàn kết, kết nối thế giới thông qua trái bóng tròn.

Đây là một phần trong kế hoạch tái hiện lại hoạt động mang tính biểu tượng từng xuất hiện tại kỳ World Cup 1986, khi ban tổ chức tiến hành treo quốc kỳ của tất cả các quốc gia thành viên lên phần mái của sân vận động đăng cai lễ khai mạc. Theo sự sắp xếp dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh, lá cờ Việt Nam may mắn nằm ở khu vực gần cuối, bố trí ngay sát trung tâm khán đài B. Vị trí "đắc địa" này được đánh giá là vô cùng nổi bật, hứa hẹn sẽ liên tục lọt vào các góc máy truyền hình trực tiếp cũng như ống kính của truyền thông quốc tế trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Trong khi đó, khu vực trung tâm trang trọng nhất là nơi đặt quốc kỳ của ba nước đồng chủ nhà năm nay gồm Canada, Mexico và Mỹ.

Theo lịch trình từ ban tổ chức, trận khai mạc World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/6 với cuộc đọ sức giữa đội chủ nhà Mexico và đội tuyển Nam Phi. Với tổng cộng 24 trận đấu từng và sẽ được tổ chức tại đây, Estadio Azteca tiếp tục củng cố vị thế là sân vận động giàu truyền thống bậc nhất lịch sử các kỳ World Cup.