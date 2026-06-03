BXH các đội hình đắt giá nhất World Cup 2026: Mbappe dẫn dắt "siêu đội hình" đắt nhất hành tinh

World Cup 2026: Pháp dẫn đầu danh sách đội hình đắt giá nhất, Jordan gây bất ngờ ở chiều ngược lại.

World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua của những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn là màn so tài giữa những đội tuyển sở hữu giá trị đội hình khổng lồ.

Theo dữ liệu mới nhất từ Transfermarkt, tuyển Pháp đang là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất giải đấu với con số lên tới 1,32 tỷ bảng Anh. Đây là minh chứng rõ ràng cho chiều sâu lực lượng đáng gờm mà HLV Didier Deschamps đang sở hữu trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đứng sau Pháp là Anh với giá trị 1,13 tỷ bảng, trong khi nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha xếp thứ ba với 1,09 tỷ bảng. Đây cũng là ba đội tuyển tại World Cup 2026 vượt qua cột mốc 1 tỷ bảng giá trị đội hình.

Đội hình 1,3 tỷ bảng của Pháp đứng đầu thế giới (Ảnh: Getty)

Sức mạnh của tuyển Pháp đến từ dàn sao trải đều trên mọi tuyến, đặc biệt là Kylian Mbappe. Tiền đạo của Real Madrid được định giá khoảng 173 triệu bảng, ngang hàng với thần đồng Lamine Yamal của Tây Ban Nha và chân sút Erling Haaland bên phía Na Uy.

Ngay phía sau nhóm dẫn đầu là Bồ Đào Nha với 880 triệu bảng, tiếp đến là Đức (862,97 triệu bảng), Brazil (788,78 triệu bảng), Hà Lan (723,93 triệu bảng) và Argentina (707,76 triệu bảng).

Việc Argentina chỉ đứng thứ tám cho thấy giá trị chuyển nhượng không phải lúc nào cũng phản ánh thành tích thực tế. Bởi lẽ đội bóng Nam Mỹ vẫn đang là đương kim vô địch thế giới và sở hữu Lionel Messi trong đội hình.

Những "gã khổng lồ" và khoảng cách khổng lồ

Ngoài Top 8, khoảng cách về giá trị đội hình giảm đáng kể. Na Uy trở thành đội tuyển có giá trị cao nhất trong nhóm còn lại với hơn 519 triệu bảng, phần lớn nhờ sự hiện diện của Erling Haaland.

Ở châu Phi, Bờ Biển Ngà là đại diện đắt giá nhất với tổng giá trị khoảng 459 triệu bảng. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Á khi sở hữu đội hình trị giá hơn 241 triệu bảng.

Đáng chú ý, các đội chủ nhà của World Cup 2026 lại không nằm trong nhóm đầu. Mỹ chỉ đứng thứ 18 với 327 triệu bảng, còn Canada và Mexico lần lượt xếp thứ 26 và 27.

Nếu Pháp đứng trên đỉnh danh sách, Jordan lại là đội tuyển có giá trị thấp nhất World Cup 2026.

ĐT Jordan (áo trắng) là đội bóng có giá trị thấp nhất với tổng giá trị đội hình là 16,89 triệu bảng - thấp hơn cả mức lương của Harry Kane tại Bayern Munich (Ảnh: EPA)

Đội bóng Tây Á, lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chỉ được định giá 16,89 triệu bảng. Con số này thậm chí còn thấp hơn mức lương cơ bản một năm của Harry Kane tại Bayern Munich.

Ngay phía trên Jordan là Qatar với 17,24 triệu bảng và Iraq với 18,21 triệu bảng. Trong khi đó, Saudi Arabia - quốc gia đăng cai World Cup 2034 - cũng chỉ đứng thứ 41 với giá trị đội hình hơn 32 triệu bảng.

Dù vậy, lịch sử World Cup đã nhiều lần chứng minh giá trị chuyển nhượng không quyết định tất cả. Những đội bóng bị đánh giá thấp vẫn hoàn toàn có thể tạo nên các cú sốc trước những tập thể trị giá hàng trăm triệu bảng.

Top 10 đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất World Cup 2026

1. Pháp - 1,32 tỷ bảng

2. Anh - 1,13 tỷ bảng

3. Tây Ban Nha - 1,09 tỷ bảng

4. Bồ Đào Nha - 880 triệu bảng

5. Đức - 862,97 triệu bảng

6. Brazil - 788,78 triệu bảng

7. Hà Lan - 723,93 triệu bảng

8. Argentina - 707,76 triệu bảng

9. Na Uy - 519,68 triệu bảng

10. Uruguay - xấp xỉ 500 triệu bảng

Top 3 đội giá trị thấp nhất: Iraq – 18,21 triệu bảng, Qatar - 17,24 triệu bảng, Jordan - 16,89 triệu bảng.