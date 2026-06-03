Đẳng cấp World Cup 2026: Có drone cứu người mang theo máy sốc tim và bút tiêm khẩn cấp trên khán đài

Bước tiến về y tế ở World Cup 2026.

Người hâm mộ đến các sân vận động tại World Cup 2026 sẽ được bảo vệ bằng một công nghệ hoàn toàn mới: những chiếc drone y tế có khả năng mang máy khử rung tim (AED), bút tiêm Epipen và bộ sơ cứu đến hiện trường chỉ trong vài phút khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Theo thông tin được Daily Mail đăng tải, các sân vận động tổ chức World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ triển khai đội drone đặc biệt nhằm đảm bảo phản ứng nhanh với các sự cố y tế trên khán đài. Đây được xem là một bước tiến lớn trong công tác bảo vệ khán giả tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những chiếc drone này sẽ được trang bị: máy khử rung tim tự động (AED), bút tiêm Epipen dùng cho các trường hợp dị ứng nghiêm trọng, bộ dụng cụ sơ cứu, bộ đàm liên lạc với nhân viên y tế chuyên trách.

Loạt máy bay không người lái dự kiến sẽ được triển khai tại các sân vận động World Cup.

Điểm đặc biệt là drone có thể bay thẳng đến vị trí chính xác của người gặp nạn trong sân vận động, hạ cánh tại khu vực được chỉ định và cung cấp thiết bị cứu hộ trước khi đội ngũ y tế tiếp cận hiện trường. Những người ngồi gần nạn nhân cũng có thể sử dụng bộ đàm đi kèm để nhận hướng dẫn trực tiếp từ các nhân viên cấp cứu được đào tạo chuyên sâu.

Công nghệ này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều trận đấu bóng đá phải tạm dừng vì các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe xảy ra trên khán đài. Các nhà tổ chức hy vọng việc đưa drone vào hoạt động sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian cứu hộ và tăng cơ hội sống sót cho nạn nhân.

Đơn vị phụ trách hệ thống an ninh sẽ sử dụng dòng drone "Guardian", có khả năng mang tải trọng khoảng 4,5kg, đủ để vận chuyển các thiết bị y tế thiết yếu đến những khu vực khó tiếp cận trong sân vận động đông người.

Không chỉ hỗ trợ cấp cứu, World Cup 2026 còn áp dụng hệ thống chống drone trái phép để giám sát không phận quanh các sân vận động và trung tâm tập luyện.

Hệ thống này có thể phát hiện drone lạ xâm nhập, gây nhiễu tín hiệu điều khiển, đánh lừa hệ thống định vị GPS để chuyển hướng drone, thậm chí sử dụng drone "thân thiện" phóng lưới để vô hiệu hóa thiết bị bay không được phép.

Theo các nghiên cứu về cấp cứu tim mạch, mỗi phút chậm trễ trong việc xử lý một ca ngừng tim đều làm giảm đáng kể cơ hội sống sót. Thử nghiệm tại Thụy Điển trước đây cho thấy drone mang máy sốc tim có thể đến hiện trường sớm hơn xe cứu thương trung bình hơn 3 phút, thậm chí đã góp phần cứu sống một bệnh nhân bị ngừng tim.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, mà còn có thể trở thành giải đấu tiên phong trong việc sử dụng drone như "những nhân viên cấp cứu trên không" để bảo vệ hàng triệu khán giả trên khắp Bắc Mỹ.

Tú Tú.