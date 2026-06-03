Ánh mắt tự hào của bố Đình Bắc nói lên tất cả!

Khoảnh khắc bố tiền đạo Đình Bắc đứng cùng con trai giữa vòng vây ống kính truyền thông.

CLB CLB vừa lên ngôi vô địch giải V.League 2025/26, sau khoảnh khắc nâng cúp Đình Bắc đứng cùng bố vừa từ Nghệ An ra Hà Nội chung vui với anh. Giữa vòng vây ống kính truyền thông, ánh mắt của bố Đình Bắc ánh lên sự tự hào về cậu con trai 22 tuổi gặt hái thành công.

Bố Đình Bắc tự hào về con trai (Ảnh: FBNV)

Chỉ trong vòng hai mùa giải ngắn ngủi kể từ khi cập bến Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN), Nguyễn Đình Bắc đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng phải mơ ước. Ở tuổi 22, tiền đạo sinh năm 2004 này không còn là một "tiềm năng" mà đã vươn mình trở thành một trong những mũi công lợi hại nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Đình Bắc đã trưởng thành ra sao?

Tháng 8/2024, Nguyễn Đình Bắc chính thức đặt bút ký hợp đồng với CAHN. Vào thời điểm đó, thương vụ này nhận về không ít sự hoài nghi. Cập bến một tập thể toàn sao của đội bóng ngành công an, chân sút quê xứ Nghệ lại vừa trải qua quãng thời gian hơn 8 tháng vật lộn với chấn thương gãy ngón chân từ đợt tập trung cùng U23 Việt Nam. Cơ hội cạnh tranh vị trí chính thức của anh bị đặt dấu hỏi lớn.

Thực tế, mùa giải đầu tiên (2024/25) diễn ra khá trầm lắng với Đình Bắc khi anh chỉ có 17 lần ra sân trên mọi đấu trường và phần lớn là từ băng ghế dự bị. Dù vậy, cái duyên với những khoảnh khắc lớn của tiền đạo này đã sớm lộ diện. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước Nam Định ở phút 90+8 tại Siêu cúp Quốc gia, đồng thời góp mặt trong chiến thắng 5-0 trước SLNA tại chung kết Cúp Quốc gia năm 2025.

Bước sang mùa giải 2025/26, đỉnh cao mới chính thức gọi tên tiền đạo trẻ này. Với việc CAHN vô địch V.League sớm trước 3 vòng đấu và chính thức nâng cúp vào ngày 31/5 vừa qua, Đình Bắc đã chính thức thâu tóm trọn bộ ba danh hiệu cao quý nhất của bóng đá nội gồm: V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia khi chưa đầy 22 tuổi.

Nếu như giai đoạn đầu mùa giải 2025/26 chứng kiến sự khởi đầu chậm chạp của Đình Bắc, thì giai đoạn lượt về lại là sân khấu riêng để anh bùng nổ. Bước ngoặt đến từ vòng 17 vào ngày 4/4, nơi tiền đạo này lập một cú đúp vào lưới Đà Nẵng, mở màn cho chuỗi phong độ hủy diệt.

Chỉ trong vòng 6 trận đấu liên tiếp, Đình Bắc ghi tới 10 bàn thắng – một hiệu suất làm bàn khủng khiếp khiến mọi hàng phòng ngự tại V.League phải khiếp sợ. Chứng kiến phong độ chói sáng này, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng đã không tiếc lời khen ngợi: “Vào thời điểm này, Đình Bắc là cầu thủ nội hay nhất V.League. Anh ấy không còn là một cầu thủ giàu tiềm năng, mà đã trở thành một tài năng thực thụ.”

Tính đến sau vòng 25, chân sút mang áo số 22 đã đá chính tới 88% số trận dưới thời HLV Mano Polking, đóng góp 10 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Thống kê này giúp Đình Bắc vượt qua hàng loạt đàn anh cựu trào như Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức để trở thành chân sút nội tốt thứ hai giải đấu, chỉ kém Đỗ Hoàng Hên của CLB Hà Nội đúng 1 pha lập công.

Sự thăng hoa trên sân cỏ đã mang về cho Đình Bắc những phần thưởng cá nhân xứng đáng: danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025 và danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam. Dù gặt hái thành công vang dội từ rất sớm, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn cần thiết của một cầu thủ lớn. Trong ngày cùng CAHN nâng cao chức vô địch V.League, Đình Bắc chia sẻ: “Xin cảm ơn người hâm mộ. Đây là một mùa giải tuyệt vời với cá nhân tôi. Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa vì màu cờ sắc áo của CAHN”.

Nguyễn Đình Bắc của hiện tại đang chứng minh rằng: khi tài năng được đặt vào đúng môi trường và có được sự định hướng chuẩn xác, quả ngọt sẽ tự khắc đến.