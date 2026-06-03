Tiền thưởng World Cup 2026: Nhà vô địch bỏ túi gần 1.300 tỷ đồng, đội bị loại sớm vẫn nhận khoản tiền khổng lồ

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu danh giá nhất của bóng đá thế giới mà còn là giải đấu có quỹ tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử FIFA.

Với việc mở rộng quy mô từ 32 lên 48 đội tuyển, FIFA đã quyết định tăng mạnh ngân sách thưởng nhằm đảm bảo các đội bóng đều nhận được nguồn tài chính đáng kể khi góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo các thông tin được công bố, tổng quỹ tiền thưởng của World Cup 2026 dự kiến dao động từ 655 triệu đến hơn 727 triệu USD, vượt xa các kỳ World Cup trước đây.

Đáng chú ý nhất là số tiền dành cho đội tuyển vô địch. Đội bóng nâng cao chiếc cúp vàng vào ngày 19/7 tới sẽ nhận khoản thưởng lên tới 50 triệu USD, tương đương khoảng hơn 1.300 tỷ đồng Việt Nam. Đây là mức thưởng cao nhất từng được FIFA trao cho một nhà vô địch World Cup.

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 sẽ có tổng giải thưởng kỷ lục lên tới 652 triệu đô la Mỹ (Ảnh: The Sun)

Trong khi đó, đội tuyển giành ngôi Á quân cũng sẽ nhận được 35 triệu USD. Đội xếp hạng ba nhận 32 triệu USD, còn đội đứng thứ tư bỏ túi 30 triệu USD. Những con số này cho thấy việc tiến sâu tại World Cup không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh dự mà còn mang lại nguồn thu tài chính cực lớn cho các liên đoàn bóng đá quốc gia.

Không chỉ những đội lọt vào nhóm dẫn đầu mới được hưởng lợi. FIFA vẫn dành khoản thưởng đáng kể cho các đội bị loại ở những vòng đấu sớm hơn. Các đội dừng bước ở tứ kết sẽ nhận 17 triệu USD. Những đội lọt vào vòng 16 đội nhận 15 triệu USD, trong khi các đội bị loại ở vòng 32 đội vẫn nhận 13 triệu USD.

Thậm chí, ngay cả những đội tuyển không vượt qua được vòng bảng cũng sẽ ra về với khoản thưởng 9 triệu USD. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần giành vé tham dự World Cup 2026, mỗi đội đã đảm bảo nguồn thu lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Bên cạnh tiền thưởng dựa trên thành tích thi đấu, FIFA còn hỗ trợ thêm kinh phí chuẩn bị cho tất cả các đội tuyển góp mặt tại giải. Mỗi liên đoàn tham dự dự kiến nhận khoảng 2,5 triệu USD để phục vụ công tác tập huấn, di chuyển và chuẩn bị chuyên môn trước ngày khai mạc.

Việc tăng mạnh tiền thưởng được xem là hệ quả tất yếu của kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra doanh thu thương mại kỷ lục cho FIFA.

Nhiều chuyên gia nhận định số tiền thưởng khổng lồ cũng sẽ góp phần thúc đẩy tính cạnh tranh của giải đấu, đặc biệt với những đội bóng lần đầu tiên hoặc hiếm khi góp mặt ở World Cup. Chỉ riêng việc vượt qua vòng bảng hoặc tiến thêm một vòng knock-out cũng có thể mang về khoản tiền đủ để thay đổi đáng kể ngân sách hoạt động của nhiều liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Tiền thưởng World Cup 2026 theo từng thành tích: Vô địch: 50 triệu USD Á quân: 35 triệu USD Hạng ba: 32 triệu USD Hạng tư: 30 triệu USD Tứ kết: 17 triệu USD Vòng 16 đội: 15 triệu USD Vòng 32 đội: 13 triệu USD Bị loại ở vòng bảng: 9 triệu USD Mỗi đội tham dự còn được hỗ trợ thêm khoảng 2,5 triệu USD chi phí chuẩn bị

Với số tiền thưởng kỷ lục và quy mô chưa từng có, World Cup 2026 hứa hẹn không chỉ là cuộc chiến vì vinh quang mà còn là giải đấu mang lại những khoản thu "khủng" cho các đội tuyển trên khắp thế giới.