Bức ảnh hé lộ mối quan hệ của Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền

Loạt khoảnh khắc của hai nàng WAGs nổi tiếng nhất làng bóng Việt.

Trong làng WAGs Việt Nam, Doãn Hải My (vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu) và Chu Thanh Huyền (vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải) luôn là hai cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Là hậu phương của hai ngôi sao sân cỏ hàng đầu, mối quan hệ ngoài đời thực của hai nàng WAGs đình đám này từ lâu đã trở thành chủ đề bàn tán, thậm chí không ít lần vướng vào những hoài nghi về sự rạn nứt.

Tuy nhiên, những động thái gần đây của cả hai đã đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất. Do xuất phát điểm từ việc Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải là cặp bài trùng, những người đồng đội thân thiết từ cấp câu lạc bộ cho đến các đội tuyển quốc gia, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền nghiễm nhiên trở thành những người bạn đồng hành quen thuộc. Từ việc cùng tổ chức những đám cưới hoành tráng thu hút truyền thông vào giai đoạn cuối năm 2023 - đầu năm 2024, cho đến việc đồng loạt đón thiên chức làm mẹ vào giữa năm 2024, hành trình của họ gần như song hành.

Hải My và Thanh Huyền vẫn xuất hiện ở những dịp quan trọng của nhau dù vướng tin đồn không chơi chung

Trước đây, do ít khi tương tác trực tiếp hay đăng tải hình ảnh chụp chung lên mạng xã hội, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền từng bị đồn đoán là "ngó lơ" nhau. Dù vậy, những người trong cuộc vẫn chọn cách giữ im lặng và chứng minh bằng hành động thực tế. Mới đây nhất, trong ngày vui chiến thắng khi CLB Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League 2025/16, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền một lần nữa trở thành tâm điểm khi cùng có mặt để tiếp lửa cho chồng. Tại đây, khoảnh khắc hai người đẹp vui vẻ, rạng rỡ cùng chụp ảnh chung với vợ của hậu vệ Việt kiều Pháp - Jason Quang Vinh Pendant.

Cả hai thoải mái chụp ảnh cùng vợ Jason Quang Vinh

Vợ chồng Văn Hậu ngồi cùng khu ở khán đài sân Hàng Đẫy với vợ Quang Hải

Dàn WAGs trong tiệc sinh nhật của con trai Văn Hậu - Hải My

Khung hình "gấp ba sự xinh đẹp" này không chỉ là lời khẳng định đanh thép cho mối quan hệ chị em thân thiết, văn minh giữa Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền, mà còn ghi điểm lớn trong mắt người hâm mộ. Sự chủ động, nồng hậu của Hải My và Thanh Huyền đối với vợ Jason Quang Vinh đã thể hiện tinh thần gắn kết, hiếu khách, giúp người bạn nước ngoài nhanh chóng hòa nhập với không khí của bóng đá Việt Nam.