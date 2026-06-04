World Cup năm nay "toát mùi tiền", dàn sao thế giới xách túi tiền tỷ không ai chịu kém ai

Dàn cầu thủ World Cup gây sốt với chiếc túi hiệu ngày hội quân đội tuyển.

Dù trái bóng vẫn chưa chính thức lăn trên thảm cỏ World Cup 2026, nhưng trong cuộc đua khốc liệt ở hậu trường thời trang, người ta đã sớm tìm ra những nhà vô địch.

Nhiều năm qua, nhắc đến khía cạnh giải trí và thời trang bên lề các giải bóng đá lớn, dân tình đã quá quen với dàn WAGs luôn là tâm điểm của truyền thông với những bộ cánh lộng lẫy, những cuộc mua sắm xa hoa. Thế nhưng tại mùa giải năm nay, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Sàn đấu chiếm trọn sự chú ý của giới mộ điệu không còn là những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, mà đã dịch chuyển sang một "vũ khí" đầy mùi tiền - những chiếc túi xách của dàn ngôi sao bóng đá.

Tiền đạo người Anh Ollie Watkins với chiếc túi Hermes Birkin HAC 50 trị giá khoảng 65.000 bảng Anh (Ảnh: Getty)

Đội trưởng đội tuyển Hungary, Dominik Szoboszlai mang chiếc túi Hermes Birkin bằng da màu đen thanh lịch với khóa bạc sáng bóng, trị giá khoảng 35.000 bảng Anh

Nico O'Reilly sử dụng vali và túi của Louis Vuitton

Ivan Toney mang theo một chiếc túi Hermes Birkin trị giá khoảng 35.000 bảng Anh và một chiếc túi Hermes Hac a Dos PM, trị giá 8.000 bảng Anh

Ezri Konsa với chiếc Louis Vuitton màu đỏ nổi bật

Jules Koundé cực sành điệu với trang phục kèm túi nhà Louis Vuitton

Sự xuất hiện dày đặc của những chiếc túi xách có giá trị bằng cả một gia tài này đã biến cuộc hội quân World Cup thành những sàn diễn xa xỉ bậc nhất. Đó không đơn thuần là phụ kiện đựng đồ, mà là sự khẳng định về đẳng cấp, gu thẩm mỹ và tiềm lực tài chính của người sở hữu.

Theo Daily Mail