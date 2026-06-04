Mbappe lộ ảnh hẹn hò với mỹ nhân Tây Ban Nha ngay thềm World Cup, ôm hôn nồng nhiệt trên du thuyền triệu đô!

Khoảnh khắc cực tình của Mbappe với bạn gái trước ngày lên hội quân với tuyển Pháp dự World Cup 2026.

Mới đây, ngôi sao bóng đá Pháp Kylian Mbappé và nữ diễn viên xinh đẹp Ester Expósito đã trở thành tâm điểm chú ý khi những hình ảnh hẹn hò lãng mạn của cặp đôi tại đảo Ibiza (Tây Ban Nha) được tờ Diez Minutos công bố.

Đội trưởng đội tuyển Pháp và mỹ nhân Tây Ban Nha đã có một chuyến "trốn thế giới" kéo dài 72 giờ vô cùng ngọt ngào. Đây được xem là chuyến đi chung công khai và ý nghĩa nhất của cả hai tính đến thời điểm hiện tại, ngay trước khi Mbappé phải hội quân cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup.

Khoảnh khắc cực tình của Mbappe và bạn gái diễn viên

Cả hai thân mật khi đi hẹn hò trước thềm Mbappe lên tuyển Pháp

Để đảm bảo sự riêng tư và né tránh đám đông, cặp đôi đã di chuyển bằng chuyên cơ riêng đến Ibiza vào ngày 25/5. Ngay sau khi hạ cánh, họ di chuyển thẳng từ đường băng đến một khách sạn sang trọng, trước khi tận hưởng khoảng thời gian biệt lập trên một chiếc du thuyền siêu sang được thuê riêng.

Dù lịch trình chuyến đi ngập tràn các hoạt động thể thao cảm giác mạnh như đi mô tô nước hay lướt ván điện, nhưng khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào của cặp đôi mới là điều khiến người hâm mộ chú ý. Những ống kính máy ảnh đã ghi lại được cả hai liên tục trao nhau những cử chỉ thân mật, những cái ôm và nụ hôn tình tứ trên boong tàu.

Không chỉ gây sốt bởi tình cảm mặn nồng, gu thời trang của cặp đôi cũng khiến nhiều người trầm trồ. Khi bước xuống du thuyền để đi dạo, Mbappé xuất hiện với phong cách đơn giản nhưng cực chất khi phối áo ba lỗ xanh navy với chiếc quần short năng động. Trong khi đó nữ diễn viên Ester Expósito lại diện bikini khoe trọn đường con cơ thể.

Với việc công khai mối quan hệ này, Ester Expósito chắc chắn sẽ là một trong những nàng WAGs mới nổi bật và được truyền thông săn đón khi đến Mỹ cổ vũ Mbappe tại kỳ World Cup 2026.

Ảnh: Diez Minutos