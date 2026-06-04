Văn Hậu và Doãn Hải My lọt "cam thường" của "team qua đường" khi shopping, một hành động thể hiện rõ tình cảm sau drama

Bắt trọn khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đi trung tâm thương mại: Một hành động khẳng định mối quan hệ bền chặt sau sóng gió.

Mới đây, cặp vợ chồng hot nhất làng bóng đá Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lọt vào tầm ngắm của "team qua đường" khi cả hai cùng nhau đi mua sắm tại một trung tâm thương mại sầm uất. Xuất hiện trong trang phục giản dị, năng động đời thường, Văn Hậu và Hải My nhanh chóng gây sốt với khoảnh khắc tự nhiên, thân mật bên nhau.

Không cần lên đồ lộng lẫy như khi đi sự kiện, cặp đôi ghi điểm tuyệt đối nhờ phong cách thời trang đời thường giản dị nhưng không kém phần thanh lịch. Trong khi Đoàn Văn Hậu chọn chiếc áo thun trơn màu xanh nhạt phối cùng quần short đen và mũ lưỡi trai năng động, thì bà xã Doãn Hải My lại nhẹ nhàng trong chiếc váy denim dáng xòe nữ tính, kết hợp cùng giày bệt thanh lịch.

Dù qua góc chụp vội của "team qua đường" và không có sự hỗ trợ của các app chỉnh sửa, vóc dáng chuẩn chỉnh của cả hai vẫn chiếm trọn spotlight. Chàng hậu vệ mang chiều cao khủng cùng thân hình chuẩn thể thao, sải bước che chở bên cạnh nàng cựu thí sinh Hoa hậu Việt Nam sở hữu vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Dù đeo khẩu trang kéo thấp, nhan sắc ngọt ngào, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ của "mẹ bỉm" Doãn Hải My vẫn khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi.

Khoảnh khắc đời thường giản dị của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My do "team qua đường" ghi lại (Ảnh: éng)

Đáng chú ý, hành động "ngọt lịm tim" của chàng hậu vệ tuyển Việt Nam dành cho bà xã đã đập tan mọi tin đồn tiêu cực. Trong suốt quá trình di chuyển, Đoàn Văn Hậu một tay xách túi đồ mua sắm, tay còn lại không rời, đan chặt lấy tay Doãn Hải My. Cái nắm tay ngọt ngào và ấm áp giữa chốn đông người như một lời khẳng định ngầm về sự gắn kết bền chặt, đồng hành cùng người bạn đời xinh đẹp.

Trước khi về chung một nhà bằng một đám cưới cổ tích, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã có một hành trình yêu đương đầy ngọt ngào nhưng cũng không ít áp lực từ sự chú ý của công chúng. Từ lúc vướng tin đồn hẹn hò, giữ bí mật cho đến khi chính thức công khai, cặp đôi luôn đồng hành và là chỗ dựa vững chắc cho nhau từ sân cỏ đến cuộc sống thường ngày. Sau khi kết hôn và chào đón thiên thần nhỏ, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng nhận được nhiều sự quan tâm. Dù bận rộn với vai trò làm cha mẹ và đối mặt với những áp lực vô hình từ dư luận, cả hai vẫn luôn biết cách vun đắp, giữ lửa hạnh phúc bằng những cử chỉ quan tâm giản dị nhưng ấm áp.

Có thể thấy, sau những thị phi không đáng có, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chọn cách im lặng và cùng nhau tận hưởng những khoảng thời gian bình yên của cuộc sống hôn nhân. Khoảnh khắc đời thường này, kết hợp cùng những hình ảnh rạng rỡ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ ngày Công an Hà Nội nâng cúp vô địch V.League 2025/26, là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tình yêu của Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn ngọt ngào, bền vững, khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ và an lòng.