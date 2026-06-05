Argentina của Messi vươn lên số 1 thế giới trước World Cup 2026

Argentina giật ngôi số 1 thế giới từ tay Pháp trước thềm World Cup 2026.

Bảng xếp hạng FIFA ngay trước thềm World Cup 2026 vừa có sự thay đổi, đội tuyển Argentina đã chính thức trở lại ngôi vị số 1 thế giới. Bước ngoặt này đến từ chuỗi kết quả không tốt của các đại diện châu Âu.

Cụ thể, nhà đương kim á quân thế giới - đội tuyển Pháp nắm giữ vị trí đỉnh bảng nhưng bất ngờ để thua Bờ Biển Ngà với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến Pháp bị trừ tới 7,89 điểm, lập tức rơi xuống vị trí thứ 3 thế giới với 1.869,43 điểm.

Trong khi đó, Tây Ban Nha bị đối thủ dưới cơ là Iraq cầm hòa 1-1 khiến đại diện xứ bò tót bị trừ 3,38 điểm. Dù vẫn giữ được vị trí thứ 2 với 1.873,01 điểm, Tây Ban Nha đã ngậm ngùi nhìn Argentina vượt mặt với khoảng cách chưa đầy 2 điểm. Tận dụng triệt để việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đồng loạt sảy chân, bao gồm cả việc Hà Lan để thua sốc Algeria 0-1, Argentina đã vươn lên dẫn đầu thế giới với 1.874,81 điểm mà không tốn một giọt mồ hôi. Ở các vị trí phía sau, Morocco tiếp tục đà thăng tiến mạnh mẽ khi hủy diệt Madagascar 4-0 để chiếm lĩnh vị trí thứ 7 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn bảo toàn được vị trí trong top 100 khi đứng vững ở hạng 99 với 1.225,68 điểm.

Bảng xếp hạng FIFA hiện tại

Hiện tại, khoảng cách giữa ba thế lực lớn nhất của bóng đá đương đại là Argentina, Tây Ban Nha và Pháp chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 điểm. Sự hoán đổi ngôi vương đầy kịch tính này hứa hẹn sẽ thay đổi bất ngờ trước chiến dịch World Cup 2026. Argentina sẽ có 2 trận giao hữu với Honduras ngày 7/6 và Iceland ngày 9/6, nếu có kết quả tốt, đội bóng của Messi sẽ tiếp tục bảo toàn được vị trí số 1 thế giới.