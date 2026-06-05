Sống đủ lâu tới ngày Messi bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, vợ quen từ thời thơ ấu "dằn mặt" người tung tin

Antonela Roccuzzo bác bỏ tin đồn Messi phẫu thuật thẩm mỹ: "Sai hoàn toàn, anh ấy chưa từng đụng dao kéo!".

Những đồn đoán về ngoại hình của Lionel Messi bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Argentina sau khi một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đăng tải video phân tích gương mặt của siêu sao đang khoác áo Inter Miami. Tuy nhiên, lần này chính Antonela Roccuzzo đã trực tiếp lên tiếng để bảo vệ chồng trước những nhận định mà cô cho là hoàn toàn sai sự thật.

Mọi chuyện bắt đầu khi bác sĩ thẩm mỹ khuôn mặt Celeste Nardadone đăng một video trên Instagram, phân tích sự thay đổi diện mạo của Messi từ thời trẻ đến hiện tại. Theo nữ bác sĩ, ngoại hình của nhà vô địch World Cup 2022 không đơn thuần là kết quả của quá trình trưởng thành tự nhiên mà có thể liên quan đến nhiều phương pháp can thiệp thẩm mỹ.

Trong video, Nardadone đưa ra hàng loạt suy đoán, cho rằng Messi có thể đã từng thực hiện nâng mũi, chỉnh hình tai, cắt mí mắt và tiêm botox ở một số vùng trên khuôn mặt như gò má và cằm. Không dừng lại ở đó, cô còn nhận định chân sút người Argentina có thể đã áp dụng các phương pháp nha khoa thẩm mỹ hoặc sử dụng mặt dán sứ để cải thiện nụ cười.

Những phân tích này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, Antonela Roccuzzo đã không để những lời đồn đoán tiếp tục lan rộng mà lập tức phản hồi ngay dưới bài đăng.

Bà xã của Messi viết ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát: "Chị đoán sai hết rồi! Anh ấy chưa từng phẫu thuật lần nào cả hahaha. Còn chuyện răng thì đó là Invisalign".

Lời đáp trả của Antonela nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Argentina, khi nhiều người xem đây là sự phủ nhận trực tiếp và rõ ràng nhất từ gia đình Messi đối với các tin đồn liên quan đến việc can thiệp thẩm mỹ.

Sau khi bị phản bác công khai, bác sĩ Nardadone vẫn giữ thái độ ôn hòa. Cô cảm ơn Antonela vì đã tham gia bình luận và khẳng định video được thực hiện với sự nghiêm túc cũng như tôn trọng tuyệt đối.

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Nữ bác sĩ cho biết mục đích của cô là giúp mọi người hiểu rằng những thay đổi về ngoại hình như vậy hoàn toàn có thể đạt được bằng các phương pháp thẩm mỹ hiện đại. Đồng thời, cô cũng cho rằng xã hội vẫn còn nhiều định kiến đối với phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi không ít người nổi tiếng lựa chọn không công khai các thủ thuật mà họ từng thực hiện.

Dù vậy, điều khiến video gây tranh cãi nhiều hơn chính là tiêu đề khá mạnh tay mà Nardadone sử dụng: "Bạn nghĩ các cầu thủ Argentina không chỉnh sửa khuôn mặt sao? Hay bạn nghĩ việc hài hòa khuôn mặt chỉ dành cho phụ nữ? Đây là những gì Messi đã làm với gương mặt của mình".

Sau màn lên tiếng của Antonela, nhiều người hâm mộ cho rằng mọi nghi vấn về việc Messi phẫu thuật thẩm mỹ đã có câu trả lời rõ ràng nhất từ chính người trong cuộc.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của Messi đối với công chúng. Ở tuổi 38, ngay cả những thay đổi nhỏ trên gương mặt của siêu sao người Argentina cũng đủ để tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế.

Tú Tú.