Dùng ma túy rồi đánh chết cụ già 70 tuổi ngoài quán rượu, cựu VĐV đua ngựa nhận án tù

Đã có phán quyết của toà án vụ VĐV đua ngựa Levi Williams đánh chết người.

Levi Williams, 27 tuổi, cựu vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp, vừa bị Tòa án Peterborough Crown tuyên phạt 3 năm tù giam về tội ngộ sát sau một vụ xô xát chết người bên ngoài một quán rượu. Nạn nhân là ông Richard Wingrove, một người dân 71 tuổi, người đã tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Levi Williams, 27 tuổi, cựu vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp bị kết án 3 năm tù

Sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 8 tháng 3 năm 2025 bên ngoài quán rượu Waggon and Horses ở thị trấn Newmarket (Anh). Theo hồ sơ vụ án, ông Richard Wingrove cùng con trai là Jamie trước đó đã bị nhân viên quán rượu trục xuất do có hành vi gây rối mất trật tự. Khi chuẩn bị rời đi, hai bố con ông Wingrove đã xảy ra tranh cãi nảy lửa với Williams và một người bạn của anh ta.

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm 2026, Thẩm phán Sean Enright nhận định rằng Williams không phải là người khơi mào cuộc ẩu đả và những phản ứng ban đầu của bị cáo có thể được xem là hành vi tự vệ. Tuy nhiên, tình thế thay đổi khi Williams tung ra cú đấm quyết định nhắm vào một cụ già vốn có thị lực kém và phải di chuyển bằng gậy chống.

Cú đấm mạnh khiến ông Wingrove ngã ngửa, đập mạnh đầu xuống lòng đường bê tông, dẫn đến nứt xương sọ và xuất huyết não. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Cơ quan công tố cho biết, kết quả xét nghiệm sau vụ bắt giữ cho thấy Williams dương tính với chất ma tuý và chính bị cáo cũng thừa nhận đã uống nhiều bia trước khi xảy ra va chạm. Ban đầu, cựu VĐV đua ngựa bị truy tố tội giết người, nhưng sau đó cơ quan kiểm sát đã chấp thuận cho bị cáo thay đổi lời khai thành nhận tội ngộ sát.

Phát biểu tại tòa, Thẩm phán Enright nhấn mạnh, việc tước đi mạng sống của một người cao tuổi, dễ bị tổn thương trong trạng thái say xỉn và sử dụng ma túy là hành vi không thể dung thứ. "Các anh hoàn toàn có thể chọn cách bỏ đi", Thẩm phán Enright khẳng định trước khi đưa ra phán quyết mức án 3 năm tù giam dành cho Levi Williams.