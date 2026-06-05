Hot boy Lee Kang-in trước ngã rẽ lớn

Lee Kang-in thành tâm điểm chuyển nhượng khi World Cup chuẩn bị khởi tranh.

Tương lai của tiền vệ người Hàn Quốc Lee Kang-in đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Theo các nguồn tin uy tín từ truyền thông Tây Ban Nha và Hàn Quốc, Atletico Madrid (AT Madrid) đang đẩy mạnh các bước đàm phán nhằm quyết tâm đưa cựu sao Mallorca trở lại La Liga ngay trong phiên chợ này.

Tờ Marca khẳng định, Giám đốc thể thao Mateu Alemany của Atletico Madrid đã điền tên Lee Kang-in vào vị trí ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm. Đội bóng thủ đô Madrid sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Paris Saint-Germain (PSG) nhả người.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến và tính sáng tạo cho tuyến giữa của huấn luyện viên Diego Simeon, thương vụ này còn mang tính chiến lược thương mại nặng ký. Atletico Madrid đang lên kế hoạch cho tour du đấu mùa hè tại Hàn Quốc vào tháng 8 tới. Việc sở hữu ngôi sao biểu tượng mới của bóng đá xứ sở kim chi được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích truyền thông bùng nổ, giúp đội bóng Tây Ban Nha "đánh chiếm" thị trường châu Á đầy tiềm năng.

Giữa lúc rộ tin chuyển nhượng, Lee Kang-in đang cùng tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho World Cup

Về phía Lee Kang-in, tiền vệ 25 tuổi được cho là đã bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm bến đỗ mới để được ra sân đá chính thường xuyên hơn, thay vì chấp nhận vai trò xoay tua tại Công viên các Hoàng tử. Viễn cảnh trở lại môi trường La Liga quen thuộc trong màu áo một ông lớn như Atletico Madrid đang có sức hút rất lớn với tuyển thủ Hàn Quốc.

Đối với PSG, lập trường của nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như ở kỳ chuyển nhượng mùa đông trước, PSG thẳng thừng từ chối mọi lời đề nghị, thì hiện tại họ đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Hợp đồng giữa Lee Kang-in và đại diện nước Pháp chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2028. Do đó, mùa hè 2026 chính là "thời điểm vàng" để PSG tối ưu hóa giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này nếu không muốn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trong các năm kế tiếp.

Trước đó, năm 2023, PSG từng bỏ ra 22 triệu euro để chiêu mộ Lee Kang-in từ Mallorca. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, giá trị định giá của anh hiện đã tăng lên mốc 28 triệu euro.

Tuy nhiên, con số thực tế trên bàn đàm phán chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Với sự cứng rắn truyền thống của ban lãnh đạo PSG, Atletico Madrid sẽ phải chuẩn bị một ngân sách thực sự mạnh tay nếu muốn hoàn tất thương vụ bom tấn này trước khi chuyến du đấu mùa hè khởi tranh.