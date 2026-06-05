FIFA đối diện làn sóng chỉ trích dữ dội trước thềm World Cup 2026

Người hâm mộ phản ứng vì không được mang bình nước vào sân xem World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang đứng trước tâm bão chỉ trích từ các chuyên gia y tế và các hội cổ động viên sau khi ban hành quy định nghiêm cấm khán giả mang tất cả các loại bình nước tái sử dụng vào các sân vận động trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026. Quyết định này bị cảnh báo là có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người hâm mộ trong bối cảnh giải đấu diễn ra dưới thời tiết nắng nóng cực đoan.

Theo bản cập nhật mới nhất của FIFA các loại chai, bình nước có nắp hoặc có thể tái sử dụng đều bị liệt vào danh sách cấm. Phía FIFA giải thích rằng đây là biện pháp an ninh bắt buộc nhằm ngăn chặn tình trạng cổ động viên sử dụng các vật thể cứng làm "vật phóng" ném xuống sân thi đấu hoặc vào đám đông, đồng thời lưu ý rằng nhiều sân vận động tại Bắc Mỹ vốn đã áp dụng quy định này trong các trận đấu nội địa.

Tuy nhiên, lý do an ninh từ phía cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất hành tinh đã ngay lập tức vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Việc cấm bình nước cá nhân đồng nghĩa với việc hàng triệu khán giả sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xếp hàng mua nước đóng chai nhựa bên trong sân với mức giá đắt đỏ, dự kiến lên tới 5,60 bảng Anh (khoảng 7,50 USD) mỗi chai.

FIFA đã cấm sử dụng chai nước tái sử dụng tại các sân vận động World Cup, trong đó có sân vận động New York New Jersey (Ảnh: AFP)

Mối lo ngại lớn nhất hiện nay thuộc về khía cạnh y tế. Kỳ World Cup năm nay dự kiến sẽ phải đối mặt với những đợt sóng nhiệt mùa hè lịch sử, với nhiệt độ tại một số sân vận động ngoài trời được dự báo có thể vượt ngưỡng 40°C. Các chuyên gia khí hậu và sức khỏe từ Trường Y học Nhiệt đới & Vệ sinh Luân Đôn cùng Đại học Brunel (Anh) đồng loạt đưa ra cảnh báo lệnh cấm này có thể dẫn đến những ca tử vong thương tâm. Thông thường, một cổ động viên sẽ ngồi trên khán đài ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Nếu giá nước quá cao hoặc hàng dài người chờ đợi tại các quầy dịch vụ khiến họ ngại mua nước, cơ thể sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức vì nhiệt (gây chóng mặt, ngất xỉu). Nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này sẽ tiến triển thành sốc nhiệt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền.

Trước áp lực dư luận, FIFA cho biết họ đang tích cực phối hợp với ủy ban ban tổ chức tại các thành phố đăng cai để triển khai các biện pháp giảm nhiệt xung quanh khuôn viên sân vận động, bao gồm lắp đặt hệ thống phun sương, lều làm mát và các trạm tiếp nước.