NÓNG: Một cây vợt Việt Nam bị Liên đoàn Pickleball Hoa Kỳ hủy chứng nhận

Mẫu vợt Facolos Pro Series Elite X vừa bị USAP gỡ khỏi danh sách vợt được chứng nhận sau khi phát hiện phiên bản bán ra thị trường khác với phiên bản gửi đi kiểm định.

USAP mới phát đi thông báo chính thức liên quan đến mẫu vợt Facolos Pro Series Elite X - một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của thương hiệu Pickleball Việt Nam Facolos.

Thông báo trên trang chủ của USAP

Theo thông báo, sau quá trình đánh giá bổ sung các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường, USA Pickleball phát hiện mẫu Elite X không còn đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để tiếp tục nằm trong danh sách Approved Paddle List - danh sách các cây vợt được phép sử dụng tại các giải đấu áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức này.

Cụ thể, USA Pickleball cho biết các mẫu Elite X được thu thập từ thị trường có sự khác biệt so với phiên bản từng được Facolos gửi tới để kiểm định ban đầu. Bên cạnh đó, quá trình đánh giá cũng ghi nhận độ nhám bề mặt của sản phẩm vượt quá giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn hiện hành.

Dựa trên những kết quả này, USA Pickleball quyết định hủy chứng nhận và loại Facolos Pro Series Elite X khỏi danh sách vợt được phê duyệt.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng pickleball bởi Elite X không phải một sản phẩm xa lạ. Đây từng được xem là một trong những cây vợt thành công nhất của Facolos trong hành trình đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Elite X cũng là mẫu vợt gắn liền với tên tuổi của Gabriel Tardio - tay vợt hiện đang nằm trong nhóm những ngôi sao hàng đầu thế giới. Sự xuất hiện của Tardio cùng Facolos trong thời gian qua đã giúp thương hiệu Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng pickleball quốc tế.