Tuyển Pháp nổi sóng gió trước World Cup 2026: Mbappe cùng đồng đội bức xúc vì có quá ít vé cho người thân

Dù có là Mbappe hay dàn siêu sao tuyển Pháp cũng phải chật vật kiếm vé xem World Cup cho người nhà.

Chỉ ít ngày trước khi lên đường sang Mỹ dự World Cup 2026, tuyển Pháp lại đối mặt với một rắc rối ngoài sân cỏ. Nhiều cầu thủ tỏ ra không hài lòng khi mỗi người chỉ được cấp số lượng vé hạn chế cho gia đình và bạn bè đến cổ vũ, khiến bầu không khí trong đội trở nên căng thẳng.

Theo tiết lộ từ truyền thông Pháp, các tuyển thủ Pháp đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) vào ngày 2/6 để thảo luận về vấn đề vé xem World Cup 2026. Tại đây, họ được thông báo rằng mỗi cầu thủ chỉ nhận 2 vé miễn phí và có quyền mua thêm 6 vé nữa cho người thân.

Các tuyển thủ Pháp bức xúc vì chỉ được cấp 2 vé miễn phí và quyền mua thêm 6 vé World Cup 2026 cho người thân (Ảnh: Reuters)

Quyết định này ngay lập tức gây ra sự thất vọng trong nội bộ đội tuyển. Nhiều cầu thủ cho rằng tổng cộng 8 vé là quá ít đối với một giải đấu lớn như World Cup, đặc biệt khi gia đình, bạn bè và những người thân thiết đều mong muốn được trực tiếp chứng kiến họ thi đấu tại Mỹ.

Nguồn tin cho biết cuộc trao đổi đã diễn ra trong bầu không khí khá căng thẳng khi các tuyển thủ bày tỏ sự không hài lòng với ban lãnh đạo liên đoàn.

Đây không phải lần đầu tiên tuyển Pháp và FFF phát sinh bất đồng trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hồi tháng 3, các cầu thủ từng đồng ý điều chỉnh cơ chế thưởng nhằm giúp đội tuyển gia tăng quỹ thưởng nếu tiến sâu tại giải. Đề xuất giữ lại một phần tiền thưởng cho đến sau vòng bán kết đã nhận được sự đồng thuận từ nhiều ngôi sao trong đội.

Chính vì vậy, việc tiếp tục bị hạn chế số lượng vé dành cho người thân khiến không ít cầu thủ cảm thấy hụt hẫng. Điều đáng chú ý là vụ việc diễn ra đúng ngày toàn đội thực hiện buổi chụp ảnh chính thức tại đại bản doanh Clairefontaine cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron.

Viral bức ảnh tuyển Pháp chụp hình lưu niệm cùng Tổng thống Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron trước ngày lên đường đá World Cup 2026

Dàn sao đình đám như Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé hay Rayan Cherki đều có mặt trong buổi gặp gỡ đặc biệt này trước khi toàn đội lên đường sang Mỹ. Trước đó ít ngày, Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã tiếp đón các cầu thủ của Paris Saint-Germain tại Điện Élysée sau chức vô địch Champions League lịch sử.

Về chuyên môn, tuyển Pháp vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Đội quân của HLV Didier Deschamps sẽ đóng quân tại bang Massachusetts trước khi bước vào hành trình ở bảng I với các đối thủ gồm Senegal, Iraq và Na Uy.

Dù phải cạnh tranh với những cái tên khó chịu như Senegal hay Na Uy của Erling Haaland, tuyển Pháp vẫn được xem là một trong những tập thể mạnh nhất giải đấu. Theo dự báo của siêu máy tính Opta, tuyển Pháp hiện là ứng viên vô địch số hai với tỷ lệ đăng quang 13%, chỉ xếp sau Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến cuộc đua giành cúp vàng thế giới, đội bóng này sẽ cần giải quyết ổn thỏa những khúc mắc ngoài sân cỏ để tránh ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất.