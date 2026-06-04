World Cup 2026 diễn ra khi nào? Tất cả những cột mốc quan trọng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

World Cup 2026 sắp diễn ra rồi!

Sau bốn năm chờ đợi, World Cup 2026 cuối cùng cũng đã đến rất gần. Giải đấu lần này hứa hẹn sẽ đi vào lịch sử với quy mô lớn chưa từng có khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển quốc gia tham dự và được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Trong suốt hơn một tháng tranh tài, những ngôi sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Harry Kane, Jude Bellingham hay Vinicius Junior sẽ cùng hướng tới mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Messi cùng Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup (Ảnh: Getty) Messi cùng Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup (Ảnh: Getty)

Bên cạnh cuộc đua vô địch đầy hấp dẫn, World Cup 2026 còn đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử giải đấu khi FIFA mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ được thưởng thức nhiều trận đấu hơn bao giờ hết, với tổng cộng 104 trận diễn ra trong 39 ngày.

World Cup 2026 khởi tranh vào ngày nào?

World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 11/6/2026. Trận đấu mở màn của giải sẽ diễn ra trên sân vận động huyền thoại Azteca tại Mexico City. Đây cũng là sân vận động đầu tiên trong lịch sử 3 lần tổ chức các trận đấu World Cup, sau các kỳ năm 1970 và 1986.

Theo thể thức đã được FIFA công bố, đội tuyển Mexico sẽ góp mặt trong trận khai mạc với tư cách một trong ba nước chủ nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia khác nhau. Các trận đấu sẽ trải dài trên khắp Bắc Mỹ, từ Mexico, Mỹ cho tới Canada, biến giải đấu trở thành sự kiện thể thao có quy mô rộng lớn nhất lịch sử FIFA.

Thể thức mới với 48 đội tuyển

Khác với các kỳ World Cup gần đây, giải đấu năm 2026 sẽ có sự tham gia của 48 đội tuyển thay vì 32 đội.

Các đội được chia vào 12 bảng đấu, ký hiệu từ bảng A đến bảng L. Ba quốc gia chủ nhà sẽ được phân bổ riêng ở các bảng khác nhau: Mexico nằm ở bảng A, Canada ở bảng B và Mỹ ở bảng D.

Sau vòng bảng, các đội xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng loại trực tiếp bắt đầu từ vòng 32 đội. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup xuất hiện vòng đấu này.

Việc tăng số lượng đội tuyển giúp nhiều quốc gia có cơ hội góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Lịch thi đấu chi tiết World Cup 2026

Vòng bảng sẽ kéo dài hơn hai tuần và được chia thành ba lượt trận.

Lượt trận đầu tiên diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 17/6.

Lượt trận thứ hai được tổ chức từ ngày 18/6 đến ngày 23/6.

Lượt trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6, thời điểm các cuộc đua giành vé đi tiếp thường trở nên kịch tính nhất.

Sau khi vòng bảng khép lại, World Cup sẽ bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Vòng 32 đội diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 3/7.

Vòng 16 đội được tổ chức từ ngày 4/7 đến ngày 7/7.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 9/7 đến ngày 11/7.

Hai trận bán kết được ấn định vào ngày 14/7 và 15/7.

Những đội thất bại ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba vào ngày 18/7.

Cuối cùng, trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19/7, khép lại hành trình kéo dài 39 ngày của giải đấu.

Những ứng viên đáng chú ý

Argentina bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch sau chức vô địch lịch sử tại Qatar năm 2022. Đội bóng Nam Mỹ sẽ hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chiếc cúp vàng, điều mà rất ít đội tuyển làm được trong lịch sử.

Trong khi đó, Pháp tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất với dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới đứng đầu là Kylian Mbappe.

Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu, cũng nhận được nhiều kỳ vọng sau sự trỗi dậy của thế hệ trẻ tài năng mà nổi bật nhất là Lamine Yamal.

Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, Brazil, Đức, Hà Lan hay tuyển Anh cũng đều mang tới Bắc Mỹ những đội hình đủ sức cạnh tranh chức vô địch.

Các mốc thời gian quan trọng của World Cup 2026

Khai mạc: 11/6/2026

Vòng bảng lượt 1: 11/6 - 17/6

Vòng bảng lượt 2: 18/6 - 23/6

Vòng bảng lượt 3: 24/6 - 27/6

Vòng 32 đội: 28/6 - 3/7

Vòng 16 đội: 4/7 - 7/7

Tứ kết: 9/7 - 11/7

Bán kết: 14/7 và 15/7

Tranh hạng Ba: 18/7

Chung kết: 19/7

Với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và ba quốc gia đồng đăng cai, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành kỳ World Cup lớn nhất, dài nhất và hoành tráng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Tú Tú.