Khoảnh khắc gây sốc: Hoàng loạt tượng cầu thủ bóng đá khổng lồ bị lột trần và đốt cháy, chủ nhà World Cup 2026 rơi vào hỗn loạn

Chủ nhà World Cup 2026 rơi vào hỗn loạn: Giáo viên lột trần và đốt cháy các bức tượng cầu thủ khổng lồ giữa làn sóng biểu tình leo thang.

Mexico đang đối mặt với tình trạng bất ổn nghiêm trọng chỉ vài ngày trước khi khai mạc World Cup 2026, sau khi các giáo viên đình công phá hoại hàng loạt tượng cầu thủ bóng đá khổng lồ được dựng để quảng bá cho giải đấu.

Tại thủ đô Mexico City, một triển lãm quảng bá World Cup được đặt dọc đại lộ Paseo de la Reforma đã trở thành mục tiêu của những người biểu tình. Triển lãm này bao gồm các bức tượng cầu thủ cao khoảng 5 mét mặc áo đấu của nhiều đội tuyển quốc gia tham dự World Cup.

Mexico, nước chủ nhà World Cup, đang đối mặt với hỗn loạn. Người biểu tình lột bỏ quần áo và kéo đổ tượng của các cầu thủ bóng đá (Ảnh: AFP) Mexico, nước chủ nhà World Cup, đang đối mặt với hỗn loạn. Người biểu tình lột bỏ quần áo và kéo đổ tượng của các cầu thủ bóng đá (Ảnh: AFP)

Các giáo viên đang tận dụng World Cup để bày tỏ quan điểm của mình với chính phủ (Ảnh: AFP) Các giáo viên đang tận dụng World Cup để bày tỏ quan điểm của mình với chính phủ (Ảnh: AFP)

Nhóm biểu tình kéo đổ bức tượng cầu thủ bóng đá khổng lồ (Ảnh: Shutterstock Editorial) Nhóm biểu tình kéo đổ bức tượng cầu thủ bóng đá khổng lồ (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Các thành viên của công đoàn giáo viên CNTE đã xông vào khu trưng bày, kéo đổ các bức tượng, lột bỏ áo đấu, sau đó châm lửa đốt. Họ cũng đốt những quả bóng đá khổng lồ và phong tỏa nhiều tuyến đường quan trọng trong thành phố.

Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu: "Nếu không có giải pháp, trái bóng sẽ không lăn". Khẩu hiệu này được xem như lời cảnh báo rằng họ có thể tiếp tục gây gián đoạn trong thời gian diễn ra World Cup nếu các yêu cầu không được đáp ứng.

Giáo viên đòi tăng lương và cải cách lương hưu

CNTE là nhánh đối lập của công đoàn giáo viên quốc gia Mexico. Tổ chức này cho biết họ đang đấu tranh đòi tăng lương, hủy bỏ các cải cách lương hưu mà họ cho là bất công và cải thiện điều kiện làm việc cho giáo viên.

Lãnh đạo công đoàn Filiberto Frausto cáo buộc chính quyền và các nhà tổ chức World Cup đã đặt lợi ích của các tập đoàn lớn lên trên quyền lợi người lao động. Ông tuyên bố rằng việc triển lãm World Cup được ưu tiên bảo vệ trong khi các yêu cầu của giáo viên bị phớt lờ cho thấy: "Không gian của người dân có thể bị tư nhân hóa theo ý muốn của các tập đoàn lớn đứng sau World Cup, trong khi cuộc đấu tranh vì quyền lợi người lao động lại bị xem nhẹ".

Các cuộc biểu tình mới nhất diễn ra chỉ vài ngày trước lễ khai mạc World Cup (Ảnh: AFP) Các cuộc biểu tình mới nhất diễn ra chỉ vài ngày trước lễ khai mạc World Cup (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mexico phải họp trực tuyến vì biểu tình

Tình hình căng thẳng đến mức Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, buộc phải chuyển một cuộc gặp trực tiếp với đại diện công đoàn sang hình thức họp Zoom. Nguyên nhân là người biểu tình đã phong tỏa các tuyến đường dẫn tới Phủ Tổng thống, khiến việc tiếp cận tòa nhà trở nên bất khả thi.

Bà Sheinbaum khẳng định chính phủ sẵn sàng đối thoại nhưng thừa nhận ngân sách quốc gia không cho phép đáp ứng toàn bộ yêu cầu của giáo viên.

Đụng độ với cảnh sát, có người bị thương nặng

Cuộc biểu tình diễn ra chỉ một ngày sau các cuộc đụng độ giữa giáo viên và cảnh sát chống bạo động gần quảng trường Zócalo nổi tiếng của Mexico City. Công đoàn giáo viên cáo buộc cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su. Theo phía công đoàn, có ít nhất 5 người bị thương, trong đó một giáo viên được cho là đã mất một mắt. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác minh độc lập. Chính quyền Mexico phủ nhận việc sử dụng các biện pháp bạo lực như cáo buộc.

Doanh nghiệp lo ngại World Cup bị ảnh hưởng

Các doanh nghiệp tại khu trung tâm lịch sử Mexico City cho biết các cuộc biểu tình kéo dài đang gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Ông Gerardo López Becerra, đại diện một tổ chức doanh nghiệp địa phương, cho biết giới kinh doanh từng kỳ vọng World Cup 2026 sẽ mang đến làn sóng du khách khổng lồ và thúc đẩy doanh thu.

Ông nói: "Người ta từng nói World Cup sẽ rất tuyệt vời, sẽ có rất nhiều khách du lịch đổ về. Nhưng những lều trại và cuộc biểu tình đang ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp".

Nguy cơ cho World Cup 2026

Mexico sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử đăng cai World Cup tới ba lần, sau các kỳ năm 1970 và 1986. Nước này là một trong ba đồng chủ nhà của World Cup 2026 cùng với Mỹ và Canada.

Tuy nhiên, làn sóng biểu tình hiện tại đang phủ bóng đen lên công tác tổ chức giải đấu. Công đoàn giáo viên CNTE tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động phản đối và thậm chí đe dọa tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày khai mạc World Cup nếu không đạt được thỏa thuận với chính phủ.

Hình ảnh những bức tượng cầu thủ World Cup bị kéo đổ, lột áo và đốt cháy giữa trung tâm thủ đô đã trở thành biểu tượng mới cho cuộc khủng hoảng đang âm ỉ tại nước chủ nhà chỉ ít ngày trước giờ bóng lăn.