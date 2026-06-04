Quang Hải - Chu Thanh Huyền "nở mày nở mặt" vì cậu quý tử Lido ở trường, xứng đáng học phí hơn 200 triệu/năm

Không chỉ khiến dân mạng chú ý vì mức học phí lên tới hàng chục triệu đồng mỗi quý, quý tử nhà Quang Hải và Chu Thanh Huyền còn liên tục gây bất ngờ với khả năng tiếp thu và học hỏi.

Kể từ khi chào đời vào năm 2024, con trai đầu lòng của cầu thủ Nguyễn Quang Hải và nàng WAG Chu Thanh Huyền trở thành một trong những "nhóc tỳ hot nhất" làng bóng đá. Dù mới ở độ tuổi mầm non, bé Lido (tên thật Nguyễn Quang Minh) thường xuyên xuất hiện trong những video ghi lại quá trình học tập, vui chơi tại trường quốc tế mà cậu bé đang theo học.

Mới đây, Chu Thanh Huyền hào hứng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt khi con trai được nhà trường vinh danh là học sinh xuất sắc của tháng. Trong đoạn video, Lido diện đồng phục gọn gàng, đeo huy chương và tự tay nhận giấy khen từ cô giáo. Cậu bé tỏ ra khá tự tin, bình tĩnh trước đám đông dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người cho rằng đây chính là "trái ngọt" cho sự đầu tư nghiêm túc của vợ chồng Quang Hải dành cho việc giáo dục con từ sớm. Trước đó, Chu Thanh Huyền cũng nhiều lần đăng tải các video ghi lại quá trình học tập của quý tử. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là khả năng tiếp thu ngoại ngữ của Lido. Trong các tiết học tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài, cậu bé có thể nhận biết khá nhanh các chữ cái trong bảng alphabet, đọc theo cô giáo một cách lưu loát và phản xạ tự nhiên.

Bà xã Quang Hải hào hứng khoe thành tích của con trai đầu lòng - bé Lido khi nhận giấy khen học sinh xuất sắc của tháng

Không chỉ dừng lại ở việc nhận diện mặt chữ, Lido còn gây ấn tượng khi phát âm bảng chữ cái tiếng Anh tương đối rõ ràng so với độ tuổi. Ở nhiều video khác, quý tử nhà Quang Hải còn đọc và nhận biết các con số bằng tiếng Anh một cách chuẩn xác, khiến giáo viên liên tục dành lời khen ngợi.

Khả năng ghi nhớ tốt, phản xạ nhanh cùng sự mạnh dạn trong giao tiếp giúp Lido nhận được nhiều lời khen từ phụ huynh theo dõi. Dưới phần bình luận, không ít người nhận xét cậu bé sở hữu sự thông minh, lanh lợi và có tố chất ngôn ngữ từ rất sớm.

Con trai Quang Hải học tiếng Anh thành thạo cùng giáo viên nước ngoài

Những thành quả này càng được nhắc đến nhiều hơn khi trước đó Chu Thanh Huyền từng công khai phiếu thu học phí của con trai. Theo thông tin được chia sẻ, riêng học phí và các khoản dịch vụ trong một quý đã lên tới hơn 56 triệu đồng, tương đương khoảng 19 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tính theo năm học, số tiền đầu tư cho việc học của Lido có thể lên tới hơn 200 triệu đồng.

Ngôi trường mà Lido theo học được biết đến với chương trình song ngữ, sĩ số lớp nhỏ, giáo viên theo sát từng học sinh và chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng tự lập cũng như tiếp xúc tiếng Anh từ sớm.

Nhìn những gì Lido đang thể hiện ở thời điểm hiện tại, nhiều người cho rằng khoản đầu tư của Quang Hải và Chu Thanh Huyền hoàn toàn có cơ sở. Từ một cậu bé mới hơn 1 tuổi đã được bố mẹ cho làm quen với môi trường học tập quốc tế, giờ đây Lido không chỉ tự tin, dạn dĩ mà còn liên tục mang về những thành tích đầu tiên khiến bố mẹ tự hào.

Bé Lido tự tin diễn văn nghệ ở trường quốc tế