Trịnh Linh Giang ký hợp đồng với APP Tour: Bước ngoặt mới trong sự nghiệp pickleball

Tay vợt Trịnh Linh Giang chính thức ký hợp đồng với hệ thống APP Tour.

Tay vợt pickleball Trịnh Linh Giang đã chính thức đặt bút ký hợp đồng với The Association of Pickleball Players (APP Tour). Đây một trong những tổ chức và hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp, uy tín nhất thế giới.

Trịnh Linh Giang ký với APP (Ảnh: APP Tour)

Việc APP Tour quyết định chiêu mộ Trịnh Linh Giang không phải là điều bất ngờ, mà là kết quả sau chuỗi phong độ bùng nổ và hàng loạt thành tích vô tiền khoáng hậu của anh kể từ khi chuyển sang bộ môn pickleball. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và bộ kỹ năng phản xạ xuất sắc được tôi luyện từ môn tennis, tay vợt sinh năm 1997 đã có sự thăng tiến thần tốc, đỉnh cao là cột mốc lịch sử tại giải PPA Tour Asia - Malaysia Open 2025. Tại đây, Linh Giang đã xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh người Ấn Độ để trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên lên ngôi vô địch một giải đấu đơn nam thuộc hệ thống chuyên nghiệp châu Á, qua đó chính thức chiếm lĩnh ngôi vị Số 1 trên bảng xếp hạng đơn nam của PPA Tour Asia.

Không chỉ xưng vương ở đấu trường quốc tế, Trịnh Linh Giang còn thống trị các sân chơi quốc nội. Anh liên tục gặt hái thành công với chức vô địch Đôi nam chuyên nghiệp tại Giải các CLB Toàn quốc, tấm HCĐ tại giải PPA Tour Australia - Vietnam Open, và đặc biệt là danh hiệu Vô địch Đôi nam Quốc gia khi đứng cặp cùng người đồng đội cũ là Lý Hoàng Nam.

Bản hợp đồng đắt giá với APP Tour lần này chính là nấc thang cao nhất trong sự nghiệp pickleball chuyên nghiệp của Trịnh Linh Giang tính đến hiện tại. Việc chính thức gia nhập một tổ chức danh giá toàn cầu không chỉ khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của tay vợt Việt Nam, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên pickleball Việt Nam tự tin bước ra biển lớn ở một bộ môn đang có tốc độ phát triển thần tốc bậc nhất thế giới.