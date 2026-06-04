Đừng nói Ronaldo là "gánh nặng" của Bồ Đào Nha ở World Cup

Ở tuổi 41, Ronaldo bị hoài nghi về phong độ.

Chiến thuật bóng đá hiện đại ngày nay thường sùng bái cường độ và những cấu trúc pressing nghẹt thở. Chính góc nhìn lý thuyết này đã nhiều người đưa ra một nhận định đầy định kiến khi cho rằng Cristiano Ronaldo, ở tuổi 41, đang là một "gánh nặng" chiến thuật và là lực cản kìm hãm thế hệ vàng của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, nếu cởi bỏ lăng kính khắt khe của trường phái bóng đá chạy vị trí, thực tế tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại đang chứng minh điều ngược lại. Tại một giải đấu khốc liệt như World Cup 2026, giá trị của một "sát thủ" vòng cấm thượng thặng như Cristiano Ronaldo vẫn là thứ vũ khí tối thượng mà đội tuyển Bồ Đào Nha cần sở hữu.

Ronaldo trong buổi tập cùng Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup (Ảnh: SP)

Ronaldo chưa phải già nhất

World Cup 2026 chứng kiến làn sóng các siêu sao cận kề hoặc đã vượt ngưỡng tuổi 40 vẫn chinh chiến đỉnh cao, mà biểu tượng lớn nhất chính là thủ môn Craig Gordon (43 tuổi) của Scotland, Ronaldo 41 tuổi hay Luka Modric (40 tuổi)...

Với Ronaldo, sự phát triển của y học thể thao giúp kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp, nhưng chính ý chí thép mới giúp CR7 duy trì hiệu suất săn bàn đáng nể. Việc liên tục nhả đạn ở cấp câu lạc bộ giúp anh giữ cho bản năng sát thủ luôn ở trạng thái "nóng máy" trước khi bước vào giải đấu lớn.

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Ronaldo của hiện tại đã không cần chạy pressing hàng km mỗi trận, mà tập trung tối đa vào việc chọn vị trí và dứt điểm một chạm trong vòng cấm. Sự hiện diện của siêu sao Bồ Đào Nha tạo ra hiệu ứng chiến thuật đặc biệt như một chiếc "nam châm" thu hút các trung vệ đối phương. Khi hàng thủ đối thủ phải cắt cử người phong tỏa Ronaldo, những khoảng trống mênh mông sẽ lộ ra để các ngôi sao tuyến hai của tuyển Bồ Đào Nha băng lên kết liễu trận đấu. Việc HLV Roberto Martinez kiên quyết đặt niềm tin vào Ronaldo hoàn toàn dựa trên yếu tố chuyên môn. Bồ Đào Nha cần một người biết cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng, và không ai làm điều đó uy tín hơn tiền đạo này.

Ronaldo đang có tinh thần, khí thế cực tốt chuẩn bị cho World Cup gần như cuối cùng của sự nghiệp

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Thể hình, cơ bắp gần như "không già" của Ronaldo

World Cup là đấu trường của áp lực tâm lý cực đại, nơi một sai lầm sẽ phải trả giá bằng cả giải đấu. Khi trận đấu bước vào những phút cuối căng thẳng với tỷ số hòa, sức trẻ có thể bị ngợp, nhưng kinh nghiệm của người từng chinh chiến qua 5 kỳ World Cup trước đó như Ronaldo chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Anh sẵn sàng đứng mũi chịu sào trước áp lực truyền thông để các đàn em giải phóng đôi chân trên sân cỏ.

Ronaldo ở tuổi 41 có thể không còn chơi trọn vẹn mọi trận đấu với cường độ cao nhất, nhưng anh chính là "vũ khí đặc biệt" - mảnh ghép kinh nghiệm tối thượng để dẫn dắt thế hệ vàng của Bồ Đào Nha chạm tay vào cúp vàng.