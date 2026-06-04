Ra nhạc chơi chơi mà hay hơn Lisa, Shakira, bài hát của fan Ronaldo hút 10 triệu view, được FIFA đưa vào album nhạc World Cup mới oách!

Tin vui lớn cho những người yêu mến ca khúc cổ động World Cup của IShowSpeed.

Ngày 3/6, FIFA đã công bố đầy đủ đội hình nghệ sĩ tham gia Album chính thức FIFA World Cup 2026. Đây được xem là dự án âm nhạc và văn hóa quy mô nhất từ trước đến nay của giải đấu, quy tụ 18 ca khúc với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Album sẽ chính thức phát hành vào ngày 5/6 trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Không phải Lisa hay Shakira, cái tên đang khiến cộng đồng fan bóng đá và giới streamer toàn cầu phấn khích những ngày qua lại là IShowSpeed. Nam streamer đình đám vừa đón tin vui cực lớn khi ca khúc “CHAMPION” (còn được biết đến với tên gọi “World Cup (Champions)”) chính thức được FIFA lựa chọn đưa vào Album chính thức FIFA World Cup 2026.

Danh sách 18 bài hát trong album nhạc World Cup 2026

Thông tin này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội bởi trước đó, "CHAMPION" đã được rất nhiều người hâm mộ bóng đá đánh giá là một trong những bài hát mang đậm không khí World Cup nhất mùa hè năm nay. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng ca khúc của IShowSpeed còn tạo được cảm giác sôi động và bùng nổ hơn cả một số sản phẩm âm nhạc chính thức được FIFA công bố trước đó. Bài hát này hiện đang viral khắpc các nền tảng MXH, hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày phát hành.

Sự xuất hiện của IShowSpeed trong dự án âm nhạc lớn nhất lịch sử World Cup cũng cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của nam streamer người Mỹ. Từ một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với những màn livestream cuồng nhiệt, đặc biệt là tình yêu dành cho bóng đá và Cristiano Ronaldo, Speed giờ đây đã chính thức có tên trong danh sách nghệ sĩ góp mặt tại một kỳ World Cup.

Bài hát của IShowSpeed được đưa vào album nhạc World Cup chính thức của FIFA

Bên cạnh IShowSpeed, album còn quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như Lisa, Shakira, Anitta, Rema, Burna Boy, Davido, Nelly Furtado cùng nhiều tên tuổi quốc tế khác.

Trong đó, ca khúc “Goals” của Lisa kết hợp cùng Anitta và Rema được lựa chọn biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup ở Los Angeles. Trong khi đó, “Dai Dai” của Shakira và Burna Boy cũng là một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý khi FIFA lần lượt công bố các bài hát chủ đề.

Tuy nhiên, giữa dàn sao hạng A của làng nhạc thế giới, việc một streamer như IShowSpeed góp mặt trong album chính thức vẫn được xem là bất ngờ thú vị nhất. Càng đáng chú ý hơn khi "CHAMPION" vốn được cộng đồng fan bóng đá yêu thích từ trước, nay lại được FIFA "chấm" và đưa vào danh sách nhạc chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với việc FIFA hướng tới một kỳ World Cup mang tính toàn cầu và đa văn hóa hơn bao giờ hết, sự xuất hiện của IShowSpeed cho thấy giải đấu không chỉ dành cho các ngôi sao sân cỏ hay nghệ sĩ nổi tiếng, mà còn là sân chơi của những biểu tượng internet có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với thế hệ khán giả trẻ.

Từ một fan bóng đá cuồng nhiệt thường xuyên xuất hiện ở các sân vận động trên khắp thế giới, IShowSpeed giờ đã chính thức trở thành một phần của World Cup 2026 theo cách không ai ngờ tới: góp giọng trong album âm nhạc chính thức của FIFA. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để nam streamer có thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.