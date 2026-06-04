Paparazzi tóm cảnh Georgina diện bikini khoe body nóng bỏng trên du thuyền trong lúc Ronaldo dự World Cup

Trong khi Ronaldo đang cùng tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup, vị hôn thê Georgina Rodriguez "gây bão" với loạt ảnh khoe vóc dáng.

Người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Georgina Rodriguez - vợ sắp cưới của Ronaldo vừa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện quyến rũ trên siêu du thuyền sang trọng tại vùng biển Mallorca, Tây Ban Nha.

Mỹ nhân 32 tuổi khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi liên tục thay đổi phong cách với hàng loạt thiết kế áo tắm táo bạo. Từ bộ bikini họa tiết trắng đen cổ điển đến thiết kế màu vàng mù tạt. Georgina đều khéo léo khoe trọn vẹn vóc dáng săn chắc và đường cong nóng bỏng. Người đẹp sinh năm 1994 còn tranh thủ rèn luyện thể lực với xe đạp thể thao ngay trên boong tàu và giải nhiệt bằng cách ngâm mình dưới làn nước biển.

Georgina khoe dáng nuột nà trên du thuyền

Nàng WAG sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhất nhì làng bóng đá thế giới

Bên cạnh những hình ảnh quyến rũ trong công việc, cuộc sống hôn nhân viên mãn của Georgina và siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo cũng tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông. Sau một thập kỷ gắn bó, cặp đôi quyền lực đã chính thức đính hôn vào tháng 8 năm 2025. Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, Ronaldo từng tiết lộ anh đã ngẫu hứng cầu hôn bạn gái vào lúc 1 giờ sáng.

Trong khi đó Ronaldo đang tích cực tập luyện cùng tuyển Bồ Đào Nha

Trong khi vị hôn thê bận rộn với các dự án thời trang tại Mallorca, Cristiano Ronaldo hiện đang tập trung toàn lực để chuẩn bị cho chiến dịch FIFA World Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đà Nha. Ở tuổi 41, tiền đạo thuộc biên chế CLB Al-Nassr (Saudi Arabia) tiếp tục thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp anh góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chắc chắn sau khi hoàn tất công việc, nàng WAG quyến rũ này sẽ có mặt ở Mỹ để tiếp lửa cho Ronaldo trên khán đài.

Theo Daily Mail