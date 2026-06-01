Bất ngờ chưa: Dàn nghệ sĩ "táo quân" chuẩn bị "báo cáo tình hình sân cỏ" World Cup 2026!

Dàn nghệ sĩ sẽ lên sóng bình luận World Cup 2026 trên VTV.

VTV Thể Thao xác nhận dàn nghệ sĩ kỳ cựu của chương trình "Táo Quân" sẽ đồng hành cùng khán giả cả nước trong chiến dịch bình luận World Cup 2026 với vai trò khách mời. Đây được xem là một bước đi đột phá nhằm mang lại làn gió mới cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 năm nay chứng kiến quy mô mở rộng lịch sử lên đến 48 đội bóng. Để tăng tính hấp dẫn cho ngày hội bóng đá này, nhà đài đã cất công "triệu tập" một đội hình khách mời đặc biệt vốn là những gương mặt "gạo cội" quen thuộc với khán giả truyền hình trong các chương trình gặp nhau cuối năm.

Thay vì những buổi chầu báo cáo Ngọc Hoàng quen thuộc nơi Thiên Đình, các nghệ sĩ được yêu thích bậc nhất như Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung, NSƯT Đức Khuê... sẽ xuất hiện tại trường quay của VTV với tư cách khách mời. Nhiệm vụ của "dàn Táo" lần này là mang đến những màn "báo cáo tình hình sân cỏ" bằng góc nhìn độc lạ, hài hước thông qua những màn tung hứng không biên giới. Sự xuất hiện này hứa hẹn sẽ biến các chương trình đồng hành của VTV thành những "bữa tiệc bóng đá" không chỉ đậm chất chuyên môn mà còn ngập tràn tiếng cười giải trí.

Ảnh: VTV Thể thao

Ảnh: VTV Thể thao

Chiến dịch đồng hành đặc biệt này sẽ kéo dài xuyên suốt giải đấu, bắt đầu từ ngày 12/6 đến ngày 20/7. Người hâm mộ có thể đón xem trọn vẹn các trận đấu kịch tính cùng những chương trình bình luận có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ "Táo Quân" trực tiếp trên các kênh sóng của VTV và ứng dụng VTVgo.

Sự kết hợp độc đáo giữa thể thao đỉnh cao và nghệ thuật giải trí đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng, hứa hẹn mang lại một mùa hè cuồng nhiệt và đáng nhớ cho khán giả yêu bóng đá tại Việt Nam.