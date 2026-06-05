Đại bản doanh gần 2.000 tỷ đồng của Argentina tại World Cup 2026: Nơi tuyển Anh chê còn Messi lại cực kỳ ưng ý

Trong khi tuyển Anh từ chối vì cho rằng quá rộng và khó tạo sự gắn kết nội bộ, Argentina lại quyết định chọn khu phức hợp trị giá gần 2.000 tỷ đồng tại Kansas City làm đại bản doanh cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương World Cup 2026.

Sau khi đặt chân tới Mỹ, đội tuyển Argentina đã nhanh chóng ổn định nơi ăn ở và tập luyện để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới. Điều gây chú ý không chỉ là sự xuất hiện của Lionel Messi cùng các đồng đội, mà còn là đại bản doanh cực kỳ hoành tráng mà Argentina lựa chọn.

Theo truyền thông Anh, Argentina đang sử dụng Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Compass Minerals của Sporting Kansas City làm nơi tập luyện chính. Công trình này có tổng giá trị lên tới khoảng 56 triệu bảng Anh, tương đương gần 1.950 tỷ đồng.

ĐT Argentina đóng quân tại Kansas City (Ảnh: Youtube)

Điều thú vị là địa điểm này từng được HLV Thomas Tuchel cùng Liên đoàn Bóng đá Anh khảo sát kỹ lưỡng trước World Cup. Tuy nhiên, Tam Sư cuối cùng quyết định không lựa chọn vì cho rằng khu phức hợp quá rộng lớn, khó tạo ra bầu không khí gần gũi và gắn kết giữa các thành viên đội tuyển trong thời gian dài.

Trái ngược với quan điểm của tuyển Anh, Argentina lại rất hài lòng với cơ sở vật chất tại đây. Khu huấn luyện sở hữu tới 5 sân bóng đạt tiêu chuẩn quốc tế, phòng gym rộng hơn 1.200m², hệ thống phục hồi thể lực hiện đại với phòng oxy cao áp, khu trị liệu lạnh cryotherapy cùng hàng loạt trang thiết bị phục vụ vận động viên đỉnh cao.

Không chỉ đầu tư vào sân tập, Argentina còn biến khách sạn lưu trú tại Kansas City thành một "lãnh địa Albiceleste" thực thụ. Màu xanh - trắng đặc trưng xuất hiện khắp nơi trong khuôn viên, từ khu vực sinh hoạt đến các không gian chung.

Khách sạn còn được bố trí nhiều tiện ích riêng dành cho đội bóng như quầy đồ uống dinh dưỡng, khu vực chăm sóc giày thi đấu và các dịch vụ cá nhân hóa phục vụ cầu thủ.

Riêng Lionel Messi tiếp tục ở căn phòng quen thuộc mà anh từng sử dụng trong các đợt tập trung trước đây. Siêu sao 39 tuổi vẫn giữ thói quen ở phòng riêng thay vì ghép phòng cùng đồng đội.

Messi ưng ý với đại bản doanh của Argentina tại World Cup 2026 (Ảnh: AFA)

Argentina cũng là một trong những đội tuyển lớn có mặt tại Kansas City sớm nhất để làm quen với điều kiện thi đấu. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho thấy quyết tâm rất lớn của nhà đương kim vô địch trong mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Trong khi tuyển Anh vẫn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho chiến dịch World Cup 2026, Argentina dường như đã giành chiến thắng trong "cuộc đua ngầm" chọn đại bản doanh. Với khu huấn luyện gần 2.000 tỷ đồng cùng hệ thống cơ sở vật chất thuộc hàng hiện đại nhất nước Mỹ, Messi và các đồng đội đang sở hữu một trong những nơi đóng quân đáng mơ ước nhất giải đấu năm nay.