Bom tấn quảng cáo của Nike quy tụ dàn sao khủng Ronaldo, Mbappe, Lisa (BLACKPINK) nhưng bất ngờ dính cú "việt vị" muối mặt

Bom tấn 6 phút của Nike trước thềm World Cup 2026.

(Video: Nike Football)

Mới đây, thương hiệu thể thao đình đám Nike đã khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá thế giới lẫn giới giải trí toàn cầu bùng nổ khi trình làng một đoạn phim quảng cáo dài 6 phút đầy kịch tính hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup. Với ý tưởng đột phá mang tên "Rip the script" (tạm dịch phá vỡ nguyên tắc), chiến dịch này đã xóa nhòa ranh giới giữa sân cỏ và thảm đỏ Hollywood, tạo nên một hành trình đầy hỗn loạn nhưng không kém phần mãn nhãn.

Câu chuyện bắt đầu tại một trường quay thương mại đầy thắt chặt, nơi siêu tiền đạo Kylian Mbappé thực hiện một cú sút xe đạp chổng ngược hoàn hảo. Thay vì tán thưởng, vị đạo diễn khó tính lại tỏ ra bực dọc và yêu cầu anh chỉ cần đánh đầu một cách bình thường cho đúng kịch bản. Chính sự rập khuôn này đã khơi mào cho một cuộc "nổi loạn" quy mô lớn, khi dàn siêu sao quyết định gạt phắt mọi quy tắc để tạo nên một trận cầu tự do vô tiền khoáng hậu.

Sự hỗn loạn nhanh chóng đẩy lên đỉnh điểm với sự xuất hiện của hàng loạt biểu tượng giải trí. Người xem không khỏi ngỡ ngàng khi thấy ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian cùng cậu con trai Saint bước vào trường quay khiến trung vệ Virgil van Dijk phải đứng hình, trong khi nam rapper đình đám Travis Scott liên tục hò hét chỉ đạo từ đường biên. Lisa (BLACKPINK) cũng xuất hiện và được xin chữ ký vào trái bóng. Sự giao thoa giữa bóng đá và giải trí tiếp tục leo thang với màn chạm trán hài hước khi tài tử Channing Tatum hóa trang giống hệt Erling Haaland, để rồi bị chính "bản gốc" bắt bài.

Erling Haaland và Channing Tatum tạo thành một bộ đôi hài hước

Lisa cũng xuất hiện trong quảng cáo

Kim Kardashian xuất hiện cùng con trai Saint

Travis Scott xuất hiện trong set quay

Xuyên suốt 6 phút, khán giả được chiêm ngưỡng những thước phim cắt cảnh dồn dập và vô số màn khách mời đắt giá. Vinicius Jr. phô diễn kỹ thuật thượng thừa qua mặt hàng rào an ninh; Mbappé dắt bóng xuyên thẳng qua cabin bình luận nơi có sự góp mặt của Didier Drogba, Kate Scott và Zlatan Ibrahimović.

Một trong những phân cảnh đắt giá nhất của đoạn quảng cáo diễn ra tại một phòng họp sang trọng, nơi "nhà vua" NBA LeBron James và siêu sao Cristiano Ronaldo đang được chào mời tham gia một dự án điện ảnh mang tên The GOAT's Goodbye . Khi quả bóng phá tan cửa kính bay vào, Ronaldo đã không ngần ngại bỏ lại tất cả, đi bóng điêu luyện qua các hậu vệ và thoát ra khỏi một vụ nổ dàn dựng đầy hoành tráng.

LeBron James và Cristiano Ronaldo ngồi cạnh nhau trong phòng họp

Ronaldo bất ngờ thoát ra từ một tòa nhà đang cháy

Trận đấu hoang dã này tiếp tục càn quét qua một vùng băng giá cùng rapper Central Cee và Cole Palmer, trước khi quay trở lại trường quay ban đầu cho cú hạ màn. Giữa bối cảnh mọi cầu thủ đều tranh chấp kịch liệt để ghi bàn thắng quyết định, Erling Haaland bất ngờ xuất hiện từ trên không với một pha dứt điểm tung lưới đầy ngoạn mục.

Dù nhận được cơn mưa lời khen về quy mô hoành tráng và tính sáng tạo đỉnh cao, siêu phẩm quảng cáo của Nike vẫn không tránh khỏi một sự cố "dở khóc dở cười" ngoài ý muốn. Tiền vệ trẻ Cole Palmer là cầu thủ người Anh duy nhất được Nike lựa chọn để đại diện cho chiến dịch toàn cầu này. Tuy nhiên, trớ trêu thay, đoạn quảng cáo lại được phát hành ngay sau khi anh bị gạch tên khỏi danh sách chính thức đội tuyển Anh tham dự World Cup.

Cole Palmer xuất hiện trong quảng cáo nhưng không được dự World Cup

(Video: Nike Football)

Sự lệch pha giữa kịch bản thương mại và thực tế sân cỏ đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ bóng đá vô tình biến chiến dịch "phá vỡ nguyên tắc" của Nike thành một lời tiên tri theo cách không ai ngờ tới.