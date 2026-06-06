Học theo Ronaldo và Messi, Mbappé và Lamine Yamal đăng kí bản quyền cho động tác ăn mừng, khẳng định thương hiệu tại World Cup 2026

Mbappé và Lamine Yamal lao vào cuộc chiến tỷ USD trước World Cup 2026.

Kylian Mbappé và Lamine Yamal đang trở thành những gương mặt tiêu biểu của thế hệ siêu sao mới. Nhưng trước khi cạnh tranh trên sân cỏ tại World Cup 2026, cả hai đã âm thầm bước vào một cuộc đua khác: xây dựng những đế chế thương hiệu có giá trị hàng triệu USD.

Trong bóng đá hiện đại, số bàn thắng và danh hiệu không còn là thước đo duy nhất cho sự thành công của một cầu thủ. Giá trị thương mại, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và khả năng biến bản thân thành một thương hiệu toàn cầu giờ đây cũng quan trọng không kém.

Và ở cuộc đua đó, Kylian Mbappé cùng thần đồng Tây Ban Nha Lamine Yamal đang nổi lên như những "ông hoàng thương hiệu" mới của làng túc cầu. Theo dữ liệu từ Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO), cả Mbappé và Yamal đều nằm trong nhóm vận động viên sở hữu nhiều nhãn hiệu và thiết kế được đăng ký bảo hộ nhất trước thềm World Cup 2026.

Mbappé và Lamine Yamal là những ông vua mới của các thương hiệu tại World Cup (Ảnh: Marca)

Điều đáng chú ý là các ngôi sao bóng đá ngày nay không chỉ bảo vệ tên tuổi hay logo cá nhân. Họ còn đăng ký bản quyền cho những cử chỉ ăn mừng, biểu tượng riêng và những chi tiết gắn liền với hình ảnh của mình.

Mbappé là ví dụ điển hình. Tiền đạo người Pháp đã đăng ký bảo hộ màn ăn mừng khoanh tay trước ngực nổi tiếng - động tác đã trở thành "thương hiệu nhận diện" của anh mỗi khi ghi bàn. Chỉ cần nhìn thấy tư thế này, người hâm mộ trên toàn thế giới đều lập tức nghĩ đến thủ quân tuyển Pháp.

Trong khi đó, Lamine Yamal cho thấy sự nhạy bén đáng kinh ngạc dù mới chỉ bước sang tuổi 18. Ngôi sao trẻ của Barcelona đã đăng ký bảo hộ biểu tượng "304" - con số gắn liền với khu Rocafonda, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Biểu tượng này thường xuyên xuất hiện trong các màn ăn mừng của Yamal và đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong hình ảnh của tài năng trẻ được xem là người kế thừa Lionel Messi.

Điều khiến giới chuyên môn bất ngờ là tốc độ xây dựng thương hiệu của Yamal. Nếu như những thế hệ trước thường đợi đến khi trở thành siêu sao toàn cầu mới bắt đầu phát triển hình ảnh cá nhân, thì cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha đã làm điều đó ngay từ những năm đầu sự nghiệp.

Đó cũng là xu hướng mới của bóng đá hiện đại. Những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản trên sân cỏ giờ đây có thể trở thành tài sản thương mại trị giá hàng triệu USD.

Một động tác ăn mừng được đăng ký bảo hộ có thể xuất hiện trên áo đấu, giày thể thao, sản phẩm lưu niệm hoặc các chiến dịch quảng cáo toàn cầu. Chính vì vậy, các cầu thủ ngày càng chú trọng hơn tới việc bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

Trước đây, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là những người mở đường cho xu hướng này. Hai huyền thoại không chỉ xây dựng hình ảnh cá nhân thành công mà còn biến tên tuổi của mình thành những thương hiệu có giá trị khổng lồ trên phạm vi toàn cầu.

Giờ đây, Mbappé và Yamal đang tiếp bước con đường đó.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là sân khấu để các ngôi sao cạnh tranh danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Đó còn là cơ hội để thế hệ mới khẳng định vị thế của mình trên thị trường thương mại toàn cầu.

Một người là thủ lĩnh của tuyển Pháp và ứng viên số một cho Quả bóng Vàng trong tương lai. Người còn lại là thần đồng được kỳ vọng sẽ thống trị bóng đá thế giới trong thập kỷ tới.

Và khi trái bóng bắt đầu lăn trên đất Bắc Mỹ, Mbappé và Yamal sẽ không chỉ chiến đấu cho vinh quang trên sân cỏ, mà còn cho vị thế của những thương hiệu thể thao quyền lực nhất thế giới.