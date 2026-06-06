FIFA làm CĐV điên tiết vì huỷ vé xem World Cup 2026 qua email chỉ 1 tuần trước lễ khai mạc

FIFA hủy vé World Cup 2026 chỉ một tuần trước ngày khai mạc, CĐV phẫn nộ đòi bồi thường.

World Cup 2026 còn chưa chính thức bắt đầu nhưng FIFA đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội khi bất ngờ hủy hàng loạt vé của người hâm mộ chỉ vài ngày trước trận khai mạc. Nhiều cổ động viên đang rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười" sau khi nhận được email từ FIFA thông báo vé xem World Cup 2026 của họ bị hủy, dù đã thanh toán thành công từ nhiều tuần trước. Theo thông báo được gửi tới khách hàng, FIFA cho biết một lỗi hệ thống trong đợt bán vé ngày 21/5 đã khiến một số vé được phát hành với mức giá không chính xác. Vì vậy, những giao dịch bị ảnh hưởng sẽ bị hủy theo điều khoản bán vé của tổ chức này. Trong email, FIFA giải thích rằng sự cố kỹ thuật đã dẫn đến việc hiển thị sai giá vé trên hệ thống bán vé chính thức. Toàn bộ số vé thuộc diện bị ảnh hưởng sẽ bị thu hồi và người mua được hoàn lại đầy đủ số tiền đã thanh toán. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ tức giận không nằm ở khoản hoàn tiền mà ở thời điểm FIFA đưa ra quyết định. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là World Cup 2026 khai mạc, trong khi nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn để đặt vé máy bay, khách sạn và lên kế hoạch du lịch từ nhiều tháng trước.

FIFA đang bị chỉ trích dữ dội vì huỷ vé World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Trên mạng xã hội, hàng loạt cổ động viên bày tỏ sự thất vọng. Nhiều người cho rằng FIFA đang bắt người hâm mộ phải gánh hậu quả cho lỗi của chính hệ thống bán vé. Một tài khoản viết: "FIFA nên chịu trách nhiệm cho sai lầm này chứ không phải người hâm mộ". Một người khác bức xúc: "Tôi đã đặt chuyến bay và khách sạn từ lâu. Bây giờ họ chỉ đơn giản gửi email thông báo hủy vé?".

Thậm chí có người đặt câu hỏi liệu FIFA có bồi thường các chi phí phát sinh ngoài tiền vé hay không, bởi nhiều cổ động viên quốc tế đã chi hàng nghìn USD cho chuyến đi đến Mỹ, Canada hoặc Mexico để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Để xoa dịu tình hình, FIFA cho biết những người bị ảnh hưởng sẽ có cơ hội mua lại vé với mức giá chính xác. Tuy nhiên, tổ chức này không tiết lộ mức giá mới là bao nhiêu, cũng như không đảm bảo người hâm mộ sẽ được giữ nguyên vị trí ghế ngồi đã đặt trước đó.

Sự cố mới nhất tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về chính sách bán vé của FIFA trước thềm World Cup 2026. Trước đó, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đã bị chỉ trích vì áp dụng mô hình giá vé linh hoạt, khiến giá vé một số trận đấu tăng mạnh theo nhu cầu thị trường.

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11/6 tại Bắc Mỹ với sự tham dự của 48 đội tuyển, đánh dấu kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Thế nhưng trước khi trái bóng đầu tiên lăn, FIFA đã phải đối mặt với một "trận đấu" khác ngoài sân cỏ khi làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ ngày càng gia tăng.