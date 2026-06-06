2 tỷ phú bóng đá - Ronaldo và Messi - đua tranh cực gắt ở kì World Cup 2026 cuối cùng trong sự nghiệp

Ronaldo và Messi đều đã là tỷ phú trước World Cup 2026: Cuộc đua cuối cùng của hai huyền thoại giàu nhất làng bóng đá.

Trong khi hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi màn tái xuất của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tại World Cup 2026, hai siêu sao này đã âm thầm chạm tới một cột mốc đáng kinh ngạc khác: cùng gia nhập hàng ngũ tỷ phú trước thềm giải đấu được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Suốt gần hai thập kỷ qua, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không chỉ thay nhau thống trị các danh hiệu cá nhân, phá vỡ hàng loạt kỷ lục và tạo nên cuộc cạnh tranh vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Họ còn xây dựng được những đế chế tài chính khổng lồ mà rất ít vận động viên trên thế giới có thể sánh kịp.

Theo các số liệu được tổng hợp từ Forbes, tổng tài sản và thu nhập sự nghiệp của Ronaldo hiện đã vượt mốc 1,4 tỷ bảng Anh (khoảng 49.000 tỷ đồng). Trong khi đó, Messi cũng cán mốc khoảng 1,2 tỷ bảng Anh (gần 42.000 tỷ đồng).

Cả Ronaldo và Messi đều đã trở thành tỷ phú trước thềm World Cup 2026 (Ảnh: Reuters, Getty)

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là một trong những vận động viên có thu nhập cao nhất hành tinh. Bản hợp đồng với Al-Nassr tại Saudi Arabia giúp anh nhận khoảng 178 triệu bảng Anh mỗi năm (hơn 6.200 tỷ đồng), chưa bao gồm các khoản thưởng và doanh thu thương mại.

Nguồn thu của CR7 từ lâu đã không còn phụ thuộc hoàn toàn vào bóng đá. Thương hiệu thời trang CR7, chuỗi khách sạn, các dự án đầu tư cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo với những tập đoàn toàn cầu đã biến siêu sao người Bồ Đào Nha thành một "cỗ máy kiếm tiền" thực thụ.

Đặc biệt, sức ảnh hưởng khổng lồ trên mạng xã hội giúp Ronaldo bỏ xa phần còn lại của thế giới thể thao. Với hơn một tỷ người theo dõi trên các nền tảng, anh được cho là thu về khoảng 48 triệu bảng Anh mỗi năm (gần 1.700 tỷ đồng) chỉ từ các hoạt động quảng bá thương hiệu.

Ở phía bên kia, Messi cũng xây dựng cho mình một khối tài sản đồ sộ không kém. Những năm tháng khoác áo Barcelona, sau đó là Paris Saint-Germain và hiện tại là Inter Miami đã mang về cho đội trưởng Argentina nguồn thu nhập khổng lồ.

Song song với đó, Messi còn duy trì các hợp đồng tài trợ dài hạn với nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Adidas, Pepsi hay Hard Rock. Chỉ riêng doanh thu từ quảng cáo cũng được ước tính mang lại cho anh khoảng 44 triệu bảng Anh mỗi năm, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng.

Bộ đôi huyền thoại Ronaldo - Messi đang hướng tới mục tiêu cao nhất tại World Cup 2026

Dẫu vậy, tiền bạc chưa bao giờ là thước đo duy nhất trong cuộc cạnh tranh giữa hai huyền thoại này. World Cup 2026 mới là sân khấu khiến cả thế giới hướng mắt về họ.

Đối với Ronaldo, đây có thể là cơ hội cuối cùng để chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình: chiếc cúp vàng World Cup.

Trong khi đó, Messi bước vào giải đấu với vị thế của nhà vô địch thế giới. Sau kỳ tích cùng Argentina năm 2022, anh đang đứng trước cơ hội hiếm có để trở thành một trong số ít cầu thủ trong lịch sử giành được hai chức vô địch World Cup.

Một người đang theo đuổi giấc mơ còn dang dở. Một người muốn viết thêm chương cuối hoàn hảo cho sự nghiệp huyền thoại. Nhưng dù kết quả tại World Cup 2026 có ra sao, Ronaldo và Messi đều đã chiến thắng trong một cuộc đua khác.

Từ những cậu bé mang giấc mơ sân cỏ đến những tỷ phú của làng thể thao thế giới, họ không chỉ thay đổi lịch sử bóng đá mà còn xây dựng nên hai đế chế có giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.