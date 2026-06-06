Điểm danh dàn sao "đỉnh chóp" sẽ biểu diễn tại khai mạc World Cup 2026: "Nữ hoàng" Shakira dẫn đầu, Lisa cũng góp mặt

FIFA vừa chính thức công bố dàn nghệ sĩ sẽ khuấy động các lễ khai mạc World Cup 2026 và đúng như kỳ vọng, cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là Shakira - người phụ nữ đứng sau những bản nhạc World Cup huyền thoại.

World Cup 2026 hứa hẹn không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, mà còn là một đại tiệc âm nhạc quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám từ khắp thế giới. Khác với các kỳ World Cup trước, FIFA sẽ tổ chức tới 3 lễ khai mạc riêng biệt tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Mỹ và Canada. Mỗi lễ khai mạc đều sở hữu một line-up nghệ sĩ "khủng" khiến người hâm mộ không khỏi háo hức.

Tâm điểm của tất cả vẫn là Shakira.

Shakira trở lại sân khấu World Cup

FIFA mới đây đã xác nhận nữ ca sĩ người Colombia sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc chính thức ở Mexico City vào ngày 11/6. Đặc biệt, cô sẽ trình diễn "Dai Dai" - ca khúc chính thức của World Cup 2026 được thực hiện cùng ngôi sao Afrobeats Burna Boy.

Đây là lần thứ tư Shakira gắn bó với World Cup sau những dấu ấn khó quên tại các giải đấu trước.

Năm 2010, "Waka Waka (This Time for Africa)" trở thành hiện tượng toàn cầu và đến nay vẫn được xem là một trong những ca khúc World Cup thành công nhất lịch sử. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với "La La La (Brazil 2014)" và hàng loạt màn trình diễn gắn liền với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lần trở lại này, Shakira không đơn độc. Burna Boy - ngôi sao âm nhạc số một châu Phi hiện nay - sẽ cùng cô trình diễn "Dai Dai" trước hàng chục nghìn khán giả tại sân Azteca huyền thoại.

Ảnh: FIFA

Dàn sao đình đám đổ bộ Mexico

Ngoài Shakira và Burna Boy, FIFA còn xác nhận hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc tại Mexico.

Danh sách bao gồm J Balvin, Tyla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, ban nhạc Maná và nhóm Los Ángeles Azules. Đây được xem là sự kết hợp giữa những nghệ sĩ Latin hàng đầu cùng các ngôi sao quốc tế đang rất được yêu thích.

Lisa, Katy Perry và Future "đốt cháy" sân khấu nước Mỹ

Trong khi đó, lễ khai mạc dành cho chủ nhà Mỹ tại Los Angeles cũng sở hữu đội hình không hề kém cạnh. Theo FIFA, Katy Perry và rapper Future sẽ là hai gương mặt chính của sự kiện. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Anitta, Rema và đặc biệt là Lisa - thành viên nhóm BlackPink.

Sự xuất hiện của Lisa được dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt tại châu Á, nơi nữ thần tượng người Thái Lan đang sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ.

Ảnh: Getty

Canada mang đậm bản sắc quê nhà

Tại Toronto, Canada sẽ chào đón World Cup bằng những nghệ sĩ nổi tiếng nhất đất nước lá phong. Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế khác sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển Canada.

Chưa hết: Shakira còn chuẩn bị tạo lịch sử ở trận chung kết

Nếu lễ khai mạc đã đủ hoành tráng, FIFA còn chuẩn bị một "bom tấn" khác cho trận chung kết World Cup 2026. Theo các nguồn tin quốc tế, Shakira sẽ tiếp tục xuất hiện trong chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Đồng hành cùng cô là hai cái tên đình đám khác: Madonna và BTS.

Điều đó đồng nghĩa mùa hè 2026 sẽ chứng kiến Shakira xuất hiện ở cả hai sân khấu lớn nhất của giải đấu: lễ khai mạc và trận chung kết. Từ "Waka Waka" của Nam Phi 2010 đến "Dai Dai" của World Cup 2026, sau 16 năm, "nữ hoàng nhạc World Cup" vẫn là cái tên không thể thiếu mỗi khi trái bóng lớn nhất hành tinh chuẩn bị lăn.