ĐT Argentina bắt đầu chuẩn bị cho viễn cảnh không còn Messi ở World Cup

Dù Lionel Messi vẫn là thủ lĩnh của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni thừa nhận ông đã phải nghĩ đến tương lai và chuẩn bị cho ngày đội bóng không còn M10 trong đội hình.

Nhà cầm quân 48 tuổi hiểu rằng Messi không thể thi đấu mãi mãi. Bởi vậy, trong những năm gần đây, ông đã âm thầm xây dựng một kế hoạch dài hạn để Argentina có thể tiếp tục cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất ngay cả khi chủ nhân 8 Quả bóng Vàng giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia. Theo Scaloni, điều quan trọng nhất là Argentina không được phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như trong quá khứ. Sau chức vô địch World Cup 2022 và hai danh hiệu Copa America liên tiếp, đội tuyển Argentina đã từng bước chuyển mình thành một tập thể có nhiều phương án tấn công và nhiều thủ lĩnh hơn trên sân. Những cầu thủ như Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister hay Rodrigo De Paul đang ngày càng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong lối chơi của đội bóng. Dù vậy, Scaloni khẳng định Messi vẫn là nhân tố đặc biệt mà không ai có thể thay thế hoàn toàn. Ông cho biết mỗi khi Messi có mặt trên sân, Argentina luôn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Ngay cả trong những thời điểm thể lực không ở trạng thái tốt nhất, sự hiện diện của anh vẫn tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với toàn đội.

Trước thềm World Cup 2026, Messi còn khiến người hâm mộ lo lắng khi phải tập riêng sau khi hội quân cùng đội tuyển do vấn đề ở gân kheo. Tuy nhiên, ban huấn luyện Argentina tỏ ra khá thận trọng và không muốn mạo hiểm với ngôi sao quan trọng nhất của mình.

Scaloni cũng nhấn mạnh rằng ông không muốn ép Messi phải đưa ra quyết định về tương lai. Theo ông, chính Messi sẽ là người quyết định bao giờ dừng lại, còn nhiệm vụ của ban huấn luyện là tận hưởng từng khoảnh khắc được làm việc cùng một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Để chuẩn bị cho tương lai hậu Messi, Argentina đã bắt đầu trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ như Nico Paz, Giuliano Simeone hay những cầu thủ thuộc thế hệ kế cận khác. Mục tiêu của Scaloni là tạo ra một quá trình chuyển giao tự nhiên thay vì phải đối mặt với khoảng trống quá lớn khi Messi chia tay đội tuyển.

Tuy nhiên, ít nhất tại World Cup 2026, kế hoạch "không Messi" vẫn chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai.

Hiện tại, Messi vẫn là đội trưởng, là biểu tượng và là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina trên hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới. Nhưng phía sau hậu trường, Scaloni đã bắt đầu xây dựng chương tiếp theo cho Albiceleste - chương đầu tiên trong nhiều năm có thể sẽ không còn mang tên Lionel Messi.

Tú Tú.