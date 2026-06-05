Haaland dẫn đầu "đội quân Viking" Na Uy đến World Cup: Chưa cần đấu đã chiếm trọn "spotlight" vì độc nhất vô nhị

Loạt ảnh trước thềm World Cup viral khắp cõi mạng của đội tuyển Na Uy.

Sau đúng 28 năm dài đằng đẵng chờ đợi, đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy mới lại giành quyền góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Để đánh dấu cột mốc lịch sử tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) đã quyết định chơi lớn khi thực hiện một chiến dịch truyền thông độc nhất vô nhị biến toàn bộ 26 tuyển thủ quốc gia thành những chiến binh Viking thực thụ.

Bộ ảnh ngay sau khi công bố đã lập tức gây bão truyền thông toàn cầu nhờ sự dàn dựng công phu và thông điệp văn hóa mạnh mẽ. Bối cảnh được lựa chọn là những vịnh hẹp hùng vĩ đặc trưng của vùng Scandinavia. Tại đây, các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới khoác lên mình những bộ giáp da, tay cầm khiên tròn, vũ khí cổ, đứng hiên ngang trước những chiến thuyền dài truyền thống. Toàn bộ khung cảnh tái hiện chân thực một đoàn quân viễn chinh huyền thoại chuẩn bị ra khơi chinh phục những vùng đất mới.

Không ngạc nhiên khi hai siêu sao Erling Haaland và Martin Odegaard là những nhân vật trung tâm của bộ ảnh. Với vóc dáng hộ pháp và mái tóc vàng thương hiệu, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City trông không khác gì một thủ lĩnh Viking bước ra từ những trang sử sử thi.

Bộ ảnh gây sốt của đội tuyển Na Uy

Tuy nhiên, đằng sau tác phẩm nghệ thuật này là một hậu trường vô cùng thú vị. Ít ai biết rằng, thủ quân Martin Odegaard thực chất đã vắng mặt trong buổi chụp hình chính thức cùng các đồng đội vì bận chuẩn bị cho trận chung kết Champions League kịch tính giữa Arsenal và PSG. Để đảm bảo tính toàn vẹn cho đội hình, tiền vệ này đã phải thực hiện một buổi chụp riêng sau đó, và các chuyên gia đồ họa đã sử dụng công nghệ kỹ thuật số để "ghép" anh vào bức ảnh chung một cách hoàn hảo.

Đặc biệt, người đứng sau ống kính của dự án đình đám này là David Yarrow (60 tuổi) - một trong những nhiếp ảnh gia huyền thoại của thế giới, người từng ghi lại khoảnh khắc bất hủ khi cố huyền thoại Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 1986. Được biết, NFF đã thuyết phục thành công vị nhiếp ảnh gia đại tài này nhờ vào mối quan hệ và sự kết nối cá nhân của chính Erling Haaland.

Theo đại diện của NFF, bộ ảnh không chỉ đơn thuần là một hoạt động quảng bá, mà còn là lời khẳng định về bản sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc của người hâm mộ quê nhà. Với "vũ khí" là tinh thần chiến binh quả cảm và một thế hệ vàng đang ở độ chín của sự nghiệp, "đội quân Viking" Na Uy sẵn sàng chinh phục đỉnh cao World Cup.

Ảnh: LĐBĐ Na Uy