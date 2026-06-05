ĐT Nhật Bản gặp cảnh sân vận động lồi lõm, ổ gà ở World Cup phải bỏ dở giữa chừng buổi tập

ĐT Nhật Bản không hài lòng về sân tập chuẩn bị cho World Cup 2026.

Dù World Cup 2026 chưa chính thức diễn ra, ban tổ chức tại Mexico đã gặp phải một phen hú vía khi đội tuyển Nhật Bản dọa bỏ giải tập huấn giữa chừng vì chất lượng sân bãi quá kém. Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Nhật Bản đã đến thành phố Monterrey (Mexico) sớm hơn dự kiến. Mục đích của chuyến đi là giúp các cầu thủ làm quen với thời tiết, múi giờ tại đây, trước khi di chuyển sang Mỹ để đóng quân chính thức.

Tuy nhiên, ngay buổi tập đầu tiên tại cơ sở của câu lạc bộ Tigres UANL, ban huấn luyện Nhật Bản đã vô cùng thất vọng. Mặt sân tại đây bị đánh giá là rất xấu, không đạt tiêu chuẩn của FIFA và dễ khiến các cầu thủ gặp chấn thương.

Tuyển Nhật Bản bức xúc vì sân tập không đảm bảo chất lượng khiến cầu thủ dễ chấn thương

Sân tập lồi lõm, ổ gà

Quá bức xúc, phái đoàn Nhật Bản khẳng định họ sẵn sàng dọn đồ, hủy khu tập huấn này ngay lập tức để tìm một nơi khác nếu ban tổ chức không có giải pháp thay thế. Trước nguy cơ xảy ra một vụ tai tiếng lớn, câu lạc bộ Rayados de Monterrey đã lập tức can thiệp. Họ chủ động mời đội tuyển Nhật Bản sang tập tại trung tâm huấn luyện cao cấp El Barrial của mình.

ĐT Nhật Bản đã tìm khu tập luyện mới (Ảnh: REUTERS)

Sau khi kiểm tra và thấy mặt cỏ mới rất tốt, đội tuyển Nhật Bản đã đồng ý ở lại Monterrey để tiếp tục tập luyện. Dù rắc rối đã được giải quyết ổn thỏa, sự cố này vẫn là một điểm trừ lớn cho công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Mexico trước ngày World Cup khởi tranh.