Ronaldo hot hơn Messi tại World Cup

Vé xem đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo đã bán hết sạch.

Dù ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chưa chính thức khởi tranh, đội tuyển Bồ Đào Nha đã sớm thiết lập kỷ lục đầu tiên tại kỳ World Cup năm nay. Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức, Bồ Đào Nha đã trở thành đội bóng đầu tiên bán sạch toàn bộ vé các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng tại World Cup 2026.

Cơn sốt vé vô tiền khoáng hậu này được lý giải hoàn toàn bởi sức hút khổng lồ mang tên Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao sinh năm 1985 chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Đây gần như chắc chắn sẽ là chương cuối cùng, là vũ điệu cuối của CR7 tại sân chơi thế giới.

Vé xem Bồ Đào Nha tại vòng bảng đã bán hết sạch (Ảnh: Getty)

Không phải Argentina của Messi, Pháp của Mbappé hay Tây Ban Nha của Yamal, mà chính Bồ Đào Nha của Ronaldo mới là cái tên khiến các khán đài "nổ tung" trong sự cuồng nhiệt. Người hâm mộ từ khắp nơi trên toàn cầu sẵn sàng chi ra những khoản tiền khổng lồ, săn lùng từng tấm vé chỉ để đổi lấy cơ hội được tận mắt chứng kiến những bước chạy lịch sử của một trong những biểu tượng lớn nhất thế giới bóng đá đương đại.

Sức nóng của giải đấu càng được đẩy lên cao khi siêu sao người Bồ Đào Nha mới đây đã chính thức hội quân cùng các đồng đội. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Roberto Martínez, Bồ Đào Nha đang thể hiện sự tập trung cao độ. Ngay khi đặt chân đến đại bản doanh của đội tuyển, Ronaldo đã lập tức phát đi thông điệp đanh thép trên trang cá nhân: "Sứ mệnh World Cup bắt đầu".

Tại chiến dịch vòng bảng năm nay, Bồ Đào Nha nằm ở Bảng K và sẽ đối đầu với các đối thủ đầy duyên nợ. Theo lịch thi đấu, hành trình của CR7 và các đồng đội sẽ bắt đầu bằng cuộc chạm trán với CHDC Congo vào lúc 00h00 ngày 18/6. Tiếp đó, họ sẽ đụng độ Uzbekistan vào lúc 00h00 ngày 24/6, trước khi bước vào trận đấu hạ màn vòng bảng gặp Colombia vào lúc 6h30 ngày 28/6.