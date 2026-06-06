Chuyện lạ World Cup 2026: Anh em ruột bỗng trở thành đối thủ, khoác áo 2 đội tuyển khác nhau

Những cặp anh em ruột đối đầu nhau ở World Cup.

Vòng chung kết World Cup 2026 không chỉ ghi dấu ấn lịch sử với quy mô mở rộng chưa từng có, mà còn khiến người hâm mộ tò mò bởi một hiện tượng vô tiền khoáng hậu. Có tới hai cặp anh em ruột quyết định lựa chọn hai màu áo đội tuyển khác nhau để cùng chinh chiến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong suốt chiều dài gần một thế kỷ của giải đấu, chưa từng có một vòng chung kết nào chứng kiến câu chuyện "huynh đệ tương tàn" nhân đôi đầy kịch tính và cảm xúc đến như vậy.

Anh em nhà Doué

Câu chuyện của cặp anh em Guéla Doué và Désiré Doué giống như một kịch bản điện ảnh được sắp đặt bởi số phận. Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày ngẫu nhiên khi người anh Guéla (lúc đó 9 tuổi) tham gia buổi thử việc tại lò đào tạo lừng danh Rennes. Trong lúc đứng chờ anh bên đường biên, cậu em trai Désiré mới 5 tuổi lủi thủi tự tâng một quả bóng cũ kỹ. Thế nhưng, những nhịp chạm bóng đầy cảm giác thiên bẩm của cậu nhóc vô tình lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên. Kết thúc buổi tập, Rennes đưa ra quyết định đầy bất ngờ: Ký hợp đồng với cả hai anh em.

Guéla Doué và Désiré Doué (Ảnh: Rapunchline)

Họ cùng nhau lớn lên, cùng thăng tiến qua các cấp độ trẻ và tạo nên cột mốc hy hữu tại Ligue 1 khi người anh Guéla được tung vào sân để thay thế cho chính cậu em Désiré. Đến mùa hè năm 2024, hai anh em chính thức rẽ hướng ở cấp câu lạc bộ. Guéla sang Strasbourg và trở thành hậu vệ phải hàng đầu, đưa đội bóng vào bán kết UEFA Conference League. Trong khi đó, Désiré gia nhập gã khổng lồ PSG bằng bản hợp đồng bom tấn, tỏa sáng rực rỡ giúp đội bóng thống trị Champions League và cá nhân anh ẵm giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất FIFA Club World Cup.

Sinh ra tại Pháp nhưng có bố là người Bờ Biển Ngà, hai anh em đã đưa ra hai lựa chọn thiêng liêng dựa trên nguồn cội. Người anh Guéla (23 tuổi) chọn khoác áo "Bầy voi" Bờ Biển Ngà, còn người em Désiré kiêu hãnh bước vào danh sách 26 tuyển thủ Pháp của HLV Didier Deschamps.

Ngay trước thềm World Cup, trong trận giao hữu đong đầy cảm xúc ngày 5/6/2026, đội bóng của người anh (Bờ Biển Ngà) đã bất ngờ đánh bại đội bóng của người em (Pháp) với tỷ số 2-1. Đó như một lời chào sân, một lời tuyên chiến ngọt ngào trước khi họ chính thức bước vào giải đấu lớn.

Anh em nhà Williams

Nếu như nhà Doué mới lần đầu nếm trải cảm giác này, thì anh em nhà Williams lại là những "người muôn năm cũ". Bốn năm sau kỳ World Cup 2022 tại Qatar, Inaki Williams và Nico Williams tiếp tục tái hiện câu chuyện chia đôi màu áo trên đất Bắc Mỹ.

Inaki Williams và Nico Williams (Ảnh: Globol)

Người anh Inaki Williams (31 tuổi) một lần nữa sắm vai đầu tàu trên hàng công của đội tuyển Ghana (quê gốc của bố mẹ). Ở bên kia chiến tuyến, người em Nico Williams (23 tuổi) tiếp tục là niềm hy vọng vàng của đội tuyển Tây Ban Nha (nơi hai anh em sinh ra và lớn lên). Sự kết hợp giữa Nico và thần đồng Lamine Yamal ở hai hành lang cánh đang được đánh giá là một trong những cặp "mũi khoan" đáng sợ nhất thế giới hiện tại, sẵn sàng phá nát mọi hàng phòng ngự để đưa đội bóng xứ bò tót trở lại đỉnh thế giới.