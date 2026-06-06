Haaland "kiệt sức" vì nắng nóng, tuyển Na Uy bỏ dở buổi tập đầu ở World Cup

Tuyển Na Uy phải hủy dở buổi tập tại Mỹ vì nắng nóng trước thềm World Cup 2026.

Nhiệt độ chạm ngưỡng cực đoan tại bang Bắc Carolina (Mỹ) đang trở thành "đối thủ" đáng gờm đầu tiên của đội tuyển quốc gia Na Uy, buộc ban huấn luyện phải cắt ngắn buổi tập vì các cầu thủ không thể thích nghi kịp với khí hậu.

Mới đây, buổi tập chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy tại bang Bắc Carolina đã phải tạm dừng và kết thúc sớm hơn dự kiến. Nguyên nhân xuất phát từ một đợt nắng nóng gay gắt bất ngờ đổ bộ, khiến điều kiện vận động trên sân trở nên vô cùng khắc nghiệt và quá sức chịu đựng đối với các cầu thủ.

Tuyển Na Uy gặp khó khăn về thời tiết (Ảnh: X)

Đáng chú ý, siêu sao tiền đạo thuộc biên chế Manchester City – Erling Haaland là một trong những cái tên bị ảnh hưởng rõ rệt nhất bởi thời tiết. Ống kính truyền thông ghi nhận chân sút này cùng các đồng đội đã phải rất chật vật, mất nhiều sức lực nhưng vẫn không thể hoàn thành trọn vẹn giáo án tập luyện mà ban huấn luyện đã đề ra dưới cái nóng như thiêu như đốt. Đối với một đội bóng đến từ vùng Bắc Âu vốn quen thi đấu trong bầu không khí mát mẻ, việc phải thích nghi ngay lập tức với nền nhiệt độ cao và độ ẩm lớn tại Mỹ đang là một bài toán vô cùng nan giải.

Haaland gặp khó vì thời tiết

Sự cố ngay trong những ngày đầu hội quân này đã dấy lên làn sóng lo ngại. Nắng nóng cực đoan được dự báo sẽ là một trong những thách thức lớn nhất tại kỳ World Cup lần này, tác động trực tiếp đến thể lực của các đội bóng khi giải đấu được tổ chức vào mùa hè tại nhiều thành phố đăng cai của nước Mỹ. Hiện tại, làn sóng yêu cầu FIFA thắt chặt các quy định làm mát và kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp để bảo vệ sức khỏe cầu thủ đang ngày một tăng cao.