Mbappe phát ngôn gây sốt trước World Cup: "Ai nói Ronaldo không có tài năng, Messi không chăm chỉ là người chưa từng đá bóng"

Mbappé đáp trả cực gắt về tranh cãi Messi - Ronaldo.

Trước thềm vòng chung kết World Cup, Kylian Mbappé một lần nữa chứng minh vì sao anh không chỉ là ngôi sao hàng đầu trên sân cỏ mà còn là một trong những tư duy bóng đá sắc sảo nhất thế giới hiện tại. Qua hàng loạt chia sẻ thẳng thắn với truyền thông, tiền đạo người Pháp đã phác họa nên một nhãn quan đầy thấu hiểu về bóng đá đỉnh cao.

Đập tan định kiến "Ronaldo chăm chỉ, Messi thiên tài"

Mbappé đã chủ động lên tiếng phá vỡ một trong những góc nhìn rập khuôn và kéo dài suốt hai thập kỷ qua của người hâm mộ toàn cầu về hai tượng đài Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Khi được hỏi về quan điểm phổ biến cho rằng Ronaldo vĩ đại nhờ khổ luyện còn Messi thành danh nhờ thiên bẩm, siêu sao của tuyển Pháp đã không ngần ngại bật cười và thẳng thắn phản bác. Là người hiếm hoi có cơ hội trực tiếp chung phòng thay đồ với Messi tại PSG và đối đầu trực diện với Ronaldo ở các sân chơi khốc liệt nhất, anh khẳng định thế giới đã quá bất công khi đơn giản hóa sự vĩ đại của hai huyền thoại này.

Theo Mbappé, việc tách biệt rạch ròi giữa tài năng và sự chăm chỉ là một sai lầm sơ đẳng của những người chưa từng xỏ giày ra sân tập mỗi ngày. Anh khẳng định: "Tôi từng chơi cùng Messi, tôi cũng từng đối đầu với Cris... Thực sự thì họ rất khác nhau. Gần như mọi thứ đều khác biệt giữa hai người. Không có ý coi thường ai đâu, nhưng đó là kiểu suy nghĩ của một người chưa từng chơi bóng đá. Nếu bạn nói Cristiano không có tài năng, hoặc Messi không chăm chỉ tập luyện, thì điều đó có nghĩa là trong đời bạn chưa từng xỏ giày ra sân tập mỗi ngày. Cả hai đều có tài năng phi thường và cũng đều làm việc cực kỳ chăm chỉ để đạt tới đẳng cấp đó".

Mbappe trong cuộc phỏng vấn với Sorare (Ảnh:Sorare)

Bên cạnh những chiêm nghiệm về thế hệ đi trước, chân sút sinh năm 1998 cũng không giấu giếm tham vọng cá nhân và những kịch bản trong mơ tại kỳ World Cup sắp tới. Một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất của anh chính là khát khao được đối đầu với người đàn anh, đồng thời là thần tượng lớn nhất thuở niên thiếu là Cristiano Ronaldo.

“Tôi muốn đối đầu với Cristiano Ronaldo tại World Cup”, Mbappé quả quyết.

Lời tuyên bố này lập tức làm bùng nổ truyền thông, bởi ai cũng biết bức ảnh cậu bé Mbappé ngồi trong căn phòng dán đầy poster CR7 tại Bondy năm xưa đã trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên. Giờ đây, từ vị thế của một kẻ ngưỡng mộ, Mbappé đang đứng trước cơ hội viết nên kịch bản hoàn hảo nhất của cuộc đời mình: Đối đầu trực diện với thần tượng tại đấu trường danh giá nhất thế giới.

Đó không đơn thuần là một trận cầu đinh, mà còn là biểu tượng của sự chuyển giao thế hệ giữa một Ronaldo và một Mbappé đầu tàu của thế hệ mới với sức trẻ vũ bão và khát khao lật đổ.

World Cup chưa bắt đầu, nhưng ngọn lửa mà số 10 của tuyển Pháp thắp lên đã đủ để người hâm mộ chờ đợi vào những cuộc thư hùng rực lửa sắp tới.