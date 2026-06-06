Kevin-Prince Boateng thừa nhận "dối lòng" khen Messi hay nhất để được gia nhập Barcelona, Ronaldo lập tức vào thả icon cười cợt!

Cựu sao Barcelona tiết lộ sự thật khi phải dành lời khen ngợi cho Messi.

Cựu tiền vệ Kevin-Prince Boateng mới đây đã gây bão truyền thông khi thẳng thắn thừa nhận việc từng phải công khai ca ngợi Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chỉ để đổi lấy cơ hội khoác áo FC Barcelona.

Trong một buổi trò chuyện mới nhất, cầu thủ người Ghana tiết lộ rằng một trong những lời nói dối lớn nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh chính là việc tâng bốc siêu sao người Argentina trước truyền thông. Boateng cho biết, tại thời điểm cập bến Camp Nou vào năm 2019, ban lãnh đạo Barcelona đã đưa ra yêu cầu bắt buộc rằng anh phải tuyên bố Barca là câu lạc bộ yêu thích nhất của mình, đồng thời khẳng định Messi là số một thế giới.

Kevin-Prince Boateng khi thi đấu ở Barca cùng Messi (Ảnh: All Football)

Vì khát khao có được cơ hội cống hiến cho gã khổng lồ xứ Catalonia, Boateng đã chấp nhận "gật đầu" làm theo kịch bản được sắp sẵn. Tuy nhiên, cựu tiền vệ này thú nhận trong thâm tâm, anh vốn là một cổ động viên nhiệt thành của Real Madrid và luôn giữ vững lập trường rằng Cristiano Ronaldo mới là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Phản ứng gây sốt của Messi dưới bài đăng thừa nhận của Boateng

Đáng chú ý, phát biểu gây sốc này của Boateng ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của chính người trong cuộc. Phía dưới bài đăng chia sẻ lại đoạn phát biểu trên mạng xã hội Instagram, siêu sao Cristiano Ronaldo đã để lại bình luận bằng chuỗi biểu tượng cảm xúc dở khóc dở cười "ha ha". Động thái đầy hóm hỉnh này của CR7 nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" và thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích từ người hâm mộ.