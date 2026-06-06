Xem FIFA World Cup 2026 miễn phí, tận hưởng mùa hè sôi động cùng NCB

Đồng hành cùng khách hàng trong mùa hè sôi động, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mang đến loạt đặc quyền hấp dẫn, từ cơ hội xem World Cup miễn phí trên VTVgo đến hàng loạt ưu đãi du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và ẩm thực giá trị, cùng khách hàng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem FIFA World Cup 2026™ miễn phí cùng NCB

World Cup luôn là sự kiện được người hâm mộ trên toàn thế giới chờ đợi. Đặc biệt, FIFA World Cup 2026™ sẽ là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao cùng vô số khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.

Thay vì phải tìm kiếm các nền tảng phát sóng hoặc chi trả chi phí thuê bao, khách hàng NCB có cơ hội sở hữu hoàn toàn miễn phí gói xem FIFA World Cup 2026™ cao cấp nhất trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo để theo dõi trọn vẹn mùa giải. Đây không chỉ là quyền lợi thiết thực dành cho người yêu bóng đá mà còn là cơ hội để khách hàng cùng gia đình và bạn bè hòa mình vào bầu không khí sôi động của lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

NCB tặng hàng ngàn gói xem FIFA World Cup 2026™ miễn phí cho khách hàng hiện hữu

Với gói ưu đãi này, khách hàng có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ các trận đấu, thưởng thức chất lượng hình ảnh sắc nét, xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ, cập nhật highlights và các nội dung độc quyền xuyên suốt mùa giải. Điều kiện tham gia chương trình được thiết kế đơn giản và gần gũi với nhu cầu tài chính cá nhân. Chỉ cần duy trì số dư tài khoản thanh toán bình quân từ 10 triệu đồng hoặc tăng tổng số dư tiết kiệm từ 100 triệu đồng hoặc đạt tổng chi tiêu thẻ tín dụng từ 2 triệu đồng trong vòng 01 tuần bất kỳ trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ được nhận ngay mã kích hoạt gói xem trên ứng dụng NCB iziMobile. Mỗi khách hàng được nhận tối đa một mã ưu đãi trong suốt chương trình.

Hè sôi động, thỏa sức vui chơi với loạt ưu đãi giải trí và du lịch hấp dẫn

Không chỉ mang World Cup đến với khách hàng, NCB còn gia tăng trải nghiệm mùa hè thông qua hệ sinh thái ưu đãi đa dạng, từ vui chơi giải trí, ẩm thực đến du lịch nghỉ dưỡng.

Những khách hàng yêu thích không khí lễ hội có thể dễ dàng săn vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 với ưu đãi giảm ngay 20% khi mua vé trên ứng dụng NCB iziMobile từ nay đến 11/7. Chỉ với vài thao tác đơn giản, vào iziShop, chọn Vé Sun World, tại Đà Nẵng chọn điểm đến "DIFF 2026", chọn đêm diễn và thanh toán, khách hàng đã có thể sở hữu tấm vé tham dự một trong 9 lễ hội đáng đến nhất hành tinh, đồng thời tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhanh chóng và thuận tiện trên nền tảng ngân hàng số hiện đại. Số lượng vé ưu đãi có hạn, mỗi tài khoản được mua 01 lần, tối đa 10 vé/đơn hàng.

Nhận ngay ưu đãi giảm 20% khi mua vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 trên NCB iziMobile

Đối với các tín đồ điện ảnh, NCB dành tặng chủ thẻ tín dụng NCB Visa ưu đãi mua 2 vé xem phim CGV chỉ với giá 100.000 đồng qua website và ứng dụng CGV Cinemas.

NCB cũng biến chiếc thẻ visa thành người bạn đồng hành tin cậy và hữu dụng trong mọi hành trình trải nghiệm mùa hè này của khách hàng bằng loạt ưu đãi thiết thực.

Khách hàng có thể thoải mái di chuyển trong thành phố mùa cao điểm oi bức với ưu đãi giảm ngay 20% (tối đa 30.000 đồng) cho mỗi cuốc xe và đơn giao hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng NCB Visa trên ứng dụng GreenSM.

NCB mang đến nhiều đặc quyền du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn cho mùa hè thêm trọn vẹn

Khách hàng sở hữu chiếc thẻ quyền năng NCB Visa còn thỏa sức đi du lịch với ưu đãi đặc quyền lên tới 20% tại hệ thống khu nghỉ dưỡng đẳng cấp khắp cả nước như JW Marriot Phu Quoc Emerald Bay; Premier Village Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc), Novotel Danang Premier Han River (Đà Nẵng), Serena Resort Kim Bôi (Hòa Bình)… Bên cạnh đó là ưu đãi giảm 15% (tối đa 700.000 đồng) khi đặt phòng khách sạn toàn cầu qua Agoda; giảm đến 600.000 đồng cho vé máy bay và giảm 7% đặt phòng khách sạn toàn cầu qua Trip.com trong thời gian từ nay đến 30/09/2026. Nhờ đó, khách hàng có thể tận hưởng những kỳ nghỉ chất lượng hơn cùng gia đình và người thân, đồng thời tối ưu đáng kể chi phí cho các chuyến đi trong mùa cao điểm du lịch.

Đặc biệt, từ nay đến 20/08/2026, chủ thẻ NCB Visa sẽ được hoàn ngay 10% (tối đa 200.000 đồng) khi vui chơi tại hệ thống công viên Sun World trên toàn quốc; hoàn 10% khi mua sắm cuối tuần tại siêu thị Aeon thanh toán bằng thẻ tín dụng NCB cùng ưu đãi ẩm thực hoàn tới 500.000 đồng/tháng tại các thương hiệu thuộc Golden Gate như Gogi House, Manwah, iSushi, Ashima, Kichi-Kichi, mang đến những bữa ăn mùa hè thêm rôm rả và trọn vị. Tổng mức hoàn tiền tối đa lên đến 5 triệu đồng/tháng.

Từ những trận cầu đỉnh cao của World Cup, những đêm pháo hoa rực rỡ, những chuyến du lịch đáng nhớ cho tới các trải nghiệm vui chơi, giải trí hàng ngày, NCB đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái tài chính – tiêu dùng – trải nghiệm toàn diện, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong kỷ nguyên số.

Thông tin chi tiết, thể lệ chương trình và các ưu đãi hấp dẫn khác, khách hàng có thể tham khảo tại website: https://www.ncb-bank.vn hoặc liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166