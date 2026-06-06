Sân tập của Nhật Bản ở World Cup gây xôn xao với 4 triệu lượt xem, fan bóng đá không tin vào mắt mình

Đội tuyển Nhật Bản liên tiếp gặp khó về sân tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2026.

Công tác chuẩn bị mặt sân của các nước chủ nhà World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm. Ngay sau khi HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về mặt sân "vá chằng chịt" tại Florida (Mỹ), đến lượt đội tuyển Nhật Bản cũng vừa phải trải qua một phen lao đao, buộc phải hủy buổi tập vì chất lượng sân bãi lồi lõm tại Mexico.

Tuyển Nhật Bản đã di chuyển sớm tới thành phố Monterrey (Mexico) để rèn quân. Tuy nhiên, ngay trong buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện của CLB Tigres UANL, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã phải đối mặt với một cú sốc lớn. Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan trước đó, mặt sân tại đây bị tàn phá nghiêm trọng với những mảng cỏ bong tróc, bề mặt lồi lõm và xuất hiện nhiều "ổ gà" nguy hiểm.

Nhận thấy nguy cơ chấn thương cực cao cho các ngôi sao ngay sát ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ban huấn luyện tuyển Nhật Bản đã tỏ thái độ vô cùng bức xúc và lập tức hủy bỏ buổi tập tại địa điểm này. Đội hình đắt giá của đại diện châu Á sau đó phải di chuyển sang một sân tập "chữa cháy" dành cho đội trẻ tại một trường đại học y địa phương, nhưng mặt sân này cũng không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Xôn xao đường vào sân tập của tuyển Nhật Bản (Video: oncediariomx)

Trong một video được truyền thông Nhật Bản đăng tải, đường đi vào sâ tập gập ghềnh sỏi đá. Đoạn video nhanh chóng gây xôn xao với người hâm mộ bóng đá toàn thế giới. Nhiều khán giả không tin vào điều kiện cơ sở vật chất ở sân tập World Cup.

Sau đó, sự cố chỉ thực sự được giải quyết khi CLB Rayados de Monterrey đã đứng ra "giải cứu" bằng việc mời đội tuyển Nhật Bản sang sử dụng El Barrial, trung tâm huấn luyện hiện đại bậc nhất của họ.

Hình ảnh sân tập của tuyển Nhật Bản trước đó (Ảnh: N)

Huấn luyện viên trưởng tuyển Anh, ông Thomas Tuchel, vừa bày tỏ sự lo ngại sau khi chứng kiến những hình ảnh về mặt sân thi đấu tại Mỹ, nơi Tam Sư sẽ đá trận giao hữu tổng duyệt với New Zealand trước thềm World Cup.

HLV tuyển Anh không hài lòng về sân giao hữu (Ảnh: IG)

Theo kế hoạch, trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Raymond James ở Tampa, Florida, vốn là sân nhà của đội bóng bầu dục Tampa Bay Buccaneers (NFL). Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ gần đây trên mạng xã hội cho thấy mặt cỏ vô cùng nham nhở và bất ổn. Đây là trận giao hữu đầu tiên trong số hai trận làm nóng của tuyển Anh tại Florida trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup tại bảng L gặp Croatia vào ngày 17/6.