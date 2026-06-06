Phúc Huỳnh lần đầu tiên đánh bại Quang Dương, gặp Lý Hoàng Nam ở chung kết Asia Open 2026

Tay vợt Phúc Huỳnh thắng Quang Dương đến vào chung kết giải Asia Open 2026 gặp Lý Hoàng Nam.

Chiều ngày 6/6, giải pickleball Asia Open 2026 đang diễn ra tại TP.HCM đã chứng kiến những loạt trận bán kết đơn nam đầy kịch tính và bất ngờ. Trận chung kết của giải đấu sẽ là cuộc đối đầu nội bộ giữa hai đại diện chủ nhà Phúc Huỳnh và Lý Hoàng Nam.

Tâm điểm của ngày thi đấu đổ dồn về trận bán kết 2, Phúc Huỳnh chạm trán đối thủ duyên nợ Quang Dương. Trước một đối thủ được đánh giá rất cao, Phúc Huỳnh đã có một ngày thi đấu thăng hoa ngoài sức tưởng tượng. Bằng chiến thuật hợp lý và những pha điều bóng đẳng cấp, tay vợt này đã kiểm soát hoàn toàn thế trận để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 với tỷ số các set lần lượt là 15-11 và 15-9. Đây không chỉ là tấm vé đưa Phúc Huỳnh thẳng tiến vào chung kết mà còn đánh dấu cột mốc, khi đây là lần đầu tiên anh đánh bại được Quang Dương trong một giải đấu đối đầu.

Phúc Huỳnh thắng Quang Dương

Ở trận bán kết 1 diễn ra trước đó, Lý Hoàng Nam cũng đã khẳng định bản lĩnh khi đối đầu với tay vợt sừng sỏ Kawka. Trận đấu đã diễn ra vô cùng căng thẳng với những loạt bóng nghẹt thở. Với tâm lý thi đấu thép ở những thời điểm quyết định, Hoàng Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ sau hai set đấu kịch tính với tỷ số sát sao 17-15 và 15-12.

Hoàng Nam thắng ở trận bán kết 1

Với kết quả này, trận chung kết đơn nam Asia Open 2026 sẽ là cuộc đấu của hai tay vợt Phúc Huỳnh và Lý Hoàng Nam diễn ra vào ngày 7/6.