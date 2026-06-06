Trò hề World Cup 2026: FIFA kì kèo đòi fan trả tiền cho những vé được cấp miễn phí

FIFA liên tục gây tranh cãi trước ngày khai mạc World Cup 2026.

Một lỗi hệ thống tưởng chừng mang lại niềm vui bất ngờ cho người hâm mộ lại biến thành màn "quay xe" gây tranh cãi của FIFA. Sau khi vô tình phát miễn phí hàng chục vé World Cup 2026, tổ chức này bất ngờ yêu cầu các cổ động viên phải trả đủ tiền nếu muốn giữ lại chỗ ngồi của mình.

World Cup 2026 còn chưa khởi tranh nhưng FIFA đã phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích mới liên quan đến công tác bán vé. Theo truyền thông quốc tế, khoảng 60 người hâm mộ đã nhận được vé xem World Cup 2026 mà không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào sau khi hệ thống bán vé chính thức của FIFA gặp sự cố. Một số trận đấu tại Toronto (Canada) bất ngờ hiển thị giá vé là 0 USD, cho phép người mua hoàn tất giao dịch và nhận xác nhận thành công.

Đối với nhiều cổ động viên, đó chẳng khác nào một "món quà từ trên trời rơi xuống". Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ vài ngày sau, FIFA gửi email thông báo rằng toàn bộ số vé trên được phát hành do lỗi kỹ thuật. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới yêu cầu những người sở hữu vé phải thanh toán đầy đủ giá trị vé trong vòng một tuần nếu muốn giữ quyền tham dự các trận đấu. Trong trường hợp không thanh toán, vé sẽ bị hủy khỏi tài khoản.

60 vé xem World Cup đã được mua với giá 0 đồng do nhầm lẫn (Ảnh: Getty) 60 vé xem World Cup đã được mua với giá 0 đồng do nhầm lẫn (Ảnh: Getty)

Dù FIFA đính kèm lời xin lỗi vì "sự bất tiện" gây ra, động thái này vẫn khiến không ít người hâm mộ bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng lỗi phát sinh hoàn toàn từ phía đơn vị tổ chức nhưng người phải gánh hậu quả cuối cùng lại là khách hàng.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm FIFA đang bị chỉ trích dữ dội vì chính sách giá vé của World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, FIFA áp dụng mô hình giá vé động (dynamic pricing), cho phép giá vé thay đổi theo nhu cầu thị trường. Điều này khiến giá vé nhiều trận đấu tăng mạnh, đặc biệt là những trận có sức hút lớn.

Theo các bảng giá được công bố trước đó, vé xem trận chung kết World Cup 2026 ở một số hạng ghế có thể lên tới gần 8.000 USD. Thậm chí trên thị trường chuyển nhượng vé, nhiều chỗ ngồi được rao bán với mức giá vượt xa con số này.

Các vé 0 đồng này dành cho các trận đấu vòng bảng ở Toronto (Nguồn: Reuters) Các vé 0 đồng này dành cho các trận đấu vòng bảng ở Toronto (Nguồn: Reuters)

Một số chuyên gia bóng đá và người hâm mộ cho rằng World Cup vốn được xây dựng như ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, với giá vé leo thang cùng hàng loạt khoản phí phát sinh, giải đấu đang ngày càng trở nên xa vời với những cổ động viên bình thường.

Chính vì vậy, câu chuyện FIFA đòi lại tiền từ những tấm vé từng được cấp miễn phí đã nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người mô tả đây là một "màn xử lý vụng về" và là thêm một ví dụ cho thấy công tác bán vé của World Cup 2026 đang tồn tại quá nhiều vấn đề.

Từ những vụ kiện liên quan đến vé, tranh cãi về giá bán cho tới sự cố phát vé miễn phí rồi đòi tiền trở lại, FIFA đang phải đối mặt với không ít áp lực chỉ hơn một tuần trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới chính thức khai màn.