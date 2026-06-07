Thấy mà thương: Cầu thủ ngôi sao bật khóc nức nở khi gặp chấn thương, nguy cơ chia tay World Cup 2026 chỉ 5 ngày trước khai mạc

Bi kịch trước thềm World Cup: Ngôi sao Paraguay Julio Enciso bật khóc rời sân trên cáng chỉ vài ngày trước trận gặp Mỹ.

Giấc mơ World Cup của Julio Enciso có nguy cơ tan vỡ ngay cả trước khi giải đấu chính thức bắt đầu, sau khi anh dính chấn thương trong trận giao hữu cuối cùng của Paraguay trước Nicaragua. Cựu cầu thủ của Brighton & Hove Albion đã phải rời sân bằng cáng chỉ sau khoảng 20 phút thi đấu.

Tiền đạo 22 tuổi đập tay xuống mặt cỏ trong đau đớn trước khi ôm lấy phần sau chân phải. Những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên khuôn mặt anh khi các nhân viên y tế chạy vào sân hỗ trợ. Điều đáng nói là tình huống dẫn tới chấn thương của Enciso trông không quá nghiêm trọng.

Julio Enciso bật khóc khi nhận ra giấc mơ World Cup của mình có thể đã tan vỡ. (Nguồn: Tigo Sports)Julio Enciso bật khóc khi nhận ra giấc mơ World Cup của mình có thể đã tan vỡ. (Nguồn: Tigo Sports)

Enciso nằm trên sân đấu trong đau đớn (Nguồn: Tigo Sports)Enciso nằm trên sân đấu trong đau đớn (Nguồn: Tigo Sports)

Paraguay có thể mất cầu thủ xuất sắc nhất của họ tại World Cup (Ảnh: Getty) Paraguay có thể mất cầu thủ xuất sắc nhất của họ tại World Cup (Ảnh: Getty)

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Paraguay vẫn chưa công bố kết quả kiểm tra y tế chính thức cũng như mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng về khả năng anh phải chia tay World Cup 2026.

Enciso hiện khoác áo CLB RC Strasbourg Alsace tại Pháp. Trong vài năm gần đây, anh nổi lên như một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Paraguay và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình đưa đội tuyển trở lại World Cup lần đầu tiên sau 16 năm chờ đợi.

Trước khi chuyển sang Strasbourg với mức phí khoảng 17 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái, Enciso từng có 57 lần ra sân cho Brighton và trải qua một giai đoạn thi đấu theo dạng cho mượn tại Ipswich Town.

Nếu Enciso không thể thi đấu, trọng trách trên hàng công Paraguay nhiều khả năng sẽ được đặt lên vai Miguel Almirón, cựu ngôi sao của Newcastle United. Chính Almirón cũng là một trong những người ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Nicaragua.

Ảnh: Getty

Tại World Cup 2026, Paraguay nằm ở bảng D cùng United States, Australia và Turkey. Đội bóng Nam Mỹ sẽ ra quân gặp đội chủ nhà Mỹ chỉ sau chưa đầy một tuần nữa, vì vậy thời gian dành cho Enciso gần như không còn nhiều.

Điều đáng tiếc là sự cố xảy ra ngay trong ngày đáng nhớ của bóng đá Paraguay. Trước trận đấu, hơn 34.000 cổ động viên đã phủ kín sân vận động để tiễn đội tuyển lên đường dự World Cup bằng một màn pháo hoa hoành tráng. Không khí lễ hội ngập tràn khắp khán đài trước khi biến thành nỗi lo lắng cho người hùng của đội tuyển.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều đối thủ tại World Cup, Paraguay đã có chiến dịch vòng loại cực kỳ ấn tượng. Họ từng đánh bại cả Argentina lẫn Brazil, qua đó giành vị trí thứ sáu khu vực Nam Mỹ và đoạt vé trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Một số nguồn tin từ Paraguay cho biết Enciso sẽ được chụp MRI để xác định chính xác mức độ tổn thương. Trong khi đó, các báo cáo ban đầu nhận định khả năng anh kịp bình phục cho các trận đầu vòng bảng là rất thấp.

Tú Tú.