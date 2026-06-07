Bạn còn nhớ hay đã quên MV World Cup duy nhất từng quay tại Việt Nam?

Từng khiến cả thế giới hát theo suốt mùa hè 2010, nhưng ít ai biết rằng một phần của MV World Cup nổi tiếng bậc nhất lịch sử lại được ghi hình ngay trên những cánh đồng lúa bình dị ở Việt Nam.

Khi World Cup 2026 đang đến gần, những cuộc tranh luận về ca khúc chủ đề mới lại nóng lên trên khắp các diễn đàn bóng đá. Giữa lúc đó, nhiều người hâm mộ bất ngờ tìm lại một "huyền thoại" âm nhạc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh: Wavin' Flag của K'naan. Điều thú vị là trong MV gắn liền với World Cup 2010 ấy, Việt Nam đã xuất hiện theo cách rất đặc biệt.

Đầu năm 2026, một đoạn video hậu trường ghi lại quá trình quay MV tại Nha Trang bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Hàng triệu người xem không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra những cánh đồng lúa xanh mướt, những mái ngói đỏ quen thuộc và nhóm trẻ em Việt Nam vô tư đá bóng giữa làng quê thanh bình từng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc được phát hành trên quy mô toàn cầu.

Phân cảnh nam ca sĩ K'naan quay cùng trẻ em đang chơi bóng tại Việt Nam được đưa vào MV World Cup 2010

Theo các tư liệu được chia sẻ, K'naan cùng ê-kíp quốc tế đã tới Nha Trang, Khánh Hòa để ghi hình một phần của MV. Những phân cảnh giản dị với trẻ em chạy theo trái bóng trên cánh đồng ở xã Vĩnh Phương cũ (nay thuộc phường Bắc Nha Trang) sau đó đã xuất hiện trong phiên bản quảng bá được phát hành trên khắp thế giới.

Điều đáng nói là Wavin' Flag thực chất không phải bài hát chính thức của FIFA World Cup 2010. Ca khúc chính thức năm đó là Waka Waka (This Time for Africa) của Shakira. Tuy nhiên, phiên bản Wavin' Flag (Coca-Cola Celebration Mix) lại được lựa chọn làm nhạc chủ đạo cho chiến dịch quảng bá toàn cầu của Coca-Cola tại World Cup 2010, xuất hiện xuyên suốt các quảng cáo, sự kiện và hành trình quảng bá chiếc cúp vàng FIFA. Chính vì thế, với nhiều người hâm mộ, đây mới là giai điệu gắn liền với ký ức World Cup hơn bất kỳ bài hát nào khác.

Ban đầu, Wavin' Flag được K'naan sáng tác với cảm hứng từ quê hương Somalia. Sau đó, bài hát được phối lại theo tinh thần lễ hội bóng đá để phục vụ World Cup 2010. Chiến dịch quảng bá này được triển khai tại hàng chục quốc gia trên thế giới và nhanh chóng biến ca khúc trở thành hiện tượng toàn cầu.

Ít người biết rằng trong phiên bản quốc tế của MV, hình ảnh Việt Nam xuất hiện khá rõ nét. Khán giả có thể dễ dàng nhận ra chiếc nón lá quen thuộc, những thửa ruộng xanh trải dài cùng các em nhỏ Việt Nam say mê với trái bóng tròn. Những hình ảnh ấy đã góp phần đưa vẻ đẹp mộc mạc của Việt Nam đến với hàng triệu người xem trên khắp thế giới.

Sau 16 năm, Wavin' Flag vẫn thường xuyên xuất hiện trong danh sách những ca khúc World Cup được yêu thích nhất mọi thời đại. Thế nhưng điều khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào hơn cả có lẽ là việc đất nước hình chữ S đã âm thầm góp mặt trong một phần ký ức đẹp nhất của World Cup hiện đại.

Khi World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, người hâm mộ lại có dịp nhìn về quá khứ và nhớ rằng: đã từng có một MV World Cup nổi tiếng vang danh toàn cầu được ghi hình giữa những cánh đồng lúa yên bình của Việt Nam. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để khiến hàng triệu người yêu bóng đá trong nước cảm thấy tự hào.