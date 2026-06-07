Có là GOAT Messi cũng phải "thấp thỏm" chờ được triệu tập lên đội tuyển đá World Cup 2026 như bao cầu thủ khác

Người hâm mộ gần như mặc định Lionel Messi sẽ góp mặt tại World Cup 2026. Nhưng theo tiết lộ mới nhất từ HLV Lionel Scaloni, chính chủ nhân 8 Quả bóng vàng cũng không hề xem suất dự giải đấu là điều đương nhiên.

Messi có thể là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá trong mắt nhiều người, là nhà vô địch World Cup, người sở hữu 8 Quả bóng vàng và là biểu tượng số một của bóng đá Argentina suốt gần hai thập kỷ. Thế nhưng trước thời khắc chốt danh sách dự World Cup 2026, siêu sao sinh năm 1987 vẫn phải hồi hộp chờ đợi như mọi đồng đội khác.

Trong buổi họp báo mới đây, HLV Lionel Scaloni đã tiết lộ câu chuyện khiến không ít người bất ngờ về cách Messi đón nhận thông tin được triệu tập. "Có rất nhiều người nghĩ rằng Messi sẽ chủ động thông báo điều gì đó về World Cup. Nhưng không phải vậy. Cậu ấy chỉ chờ danh sách chính thức được công bố như bất kỳ cầu thủ nào khác", Scaloni chia sẻ.

Theo chiến lược gia 48 tuổi, ông chỉ gửi một tin nhắn đơn giản cho Messi trong quá trình hoàn tất danh sách đội tuyển Argentina. Điều đáng nói là phản ứng của Messi. Thay vì hỏi han về vị trí của mình hay mặc định bản thân chắc chắn có mặt trên chuyến bay đến Bắc Mỹ, đội trưởng Albiceleste lại nói rằng anh sẽ đợi đến khi danh sách chính thức được công bố để biết mình có được gọi hay không.

Scaloni kể lại: "Messi nói rằng cậu ấy sẽ chờ xem danh sách được công bố rồi mới biết mình có trong đội hay không. Tôi phải nhắn lại rằng: 'Ừ, cậu được gọi rồi đấy'".

Câu chuyện nhỏ nhưng lại cho thấy rất nhiều về tính cách của Messi.

Messi cũng phải hồi hộp chờ được triệu tập lên ĐT Quốc gia đá World Cup 2026 (Ảnh: Reuters/Maria Lysaker)

Trong bối cảnh anh là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Argentina, việc vẫn tôn trọng tuyệt đối quyết định của ban huấn luyện và không xem mình là trường hợp đặc biệt đã khiến Scaloni cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Tôi thấy rất nhẹ nhõm khi Messi nói rằng cậu ấy sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào mà chỉ đơn giản chờ danh sách như mọi người", nhà cầm quân Argentina cho biết.

Thực tế, trong suốt hơn một năm qua, Messi luôn tránh khẳng định chắc chắn về khả năng dự World Cup 2026. Dù người hâm mộ và giới truyền thông gần như tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền đạo của Inter Miami liên tục nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng thuộc về thể trạng bản thân và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Sự thận trọng đó phần nào xuất phát từ tuổi tác. World Cup 2026 diễn ra khi Messi đã bước sang tuổi 39. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của anh, một cột mốc chưa từng có đối với bất kỳ cầu thủ Argentina nào.

Hiện tại, Messi vẫn đang trong quá trình hồi phục sau tình trạng quá tải cơ bắp gặp phải tại Inter Miami. Dù đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội, anh chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất và có thể được sử dụng thận trọng trong các trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu.

Tuy nhiên, chỉ cần Messi xuất hiện trong danh sách 26 cầu thủ chính thức cũng đủ khiến người hâm mộ Argentina thở phào. Bởi dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, El Pulga vẫn được xem là niềm hy vọng lớn nhất trong hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới của Albiceleste.

Và hóa ra, ngay cả một GOAT như Messi cũng có lúc phải thấp thỏm chờ đợi tin nhắn từ HLV trưởng để biết mình có được dự World Cup hay không.