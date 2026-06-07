Ai làm lại Messi: Xây liền 3 căn biệt thự triệu đô đứng tên 3 cậu quý tử, "dát vàng" trên đường các con đi là có thật!

Khi nhiều ngôi sao bóng đá còn đang nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, Lionel Messi đã bắt đầu chuẩn bị tương lai cho các con theo cách khiến cả truyền thông Tây Ban Nha phải chú ý: xây hẳn 3 căn biệt thự riêng cho 3 cậu quý tử.

Lionel Messi từ lâu nổi tiếng là người đàn ông của gia đình. Bên ngoài sân cỏ, cuộc sống của siêu sao người Argentina gần như chỉ xoay quanh vợ Antonela Roccuzzo và ba cậu con trai Thiago, Mateo, Ciro. Gần đây, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ một thông tin khiến nhiều người bất ngờ về kế hoạch tương lai của gia đình Messi.

Theo hồ sơ được chính quyền địa phương phê duyệt, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đang triển khai một dự án bất động sản quy mô lớn tại Bellamar, khu dân cư cao cấp thuộc Castelldefels, ngoại ô Barcelona. Điều đặc biệt nằm ở chỗ dự án này không được thiết kế cho Messi hay Antonela, mà dành riêng cho ba cậu con trai của họ.

Cụ thể, Messi sẽ chia khu đất rộng khoảng 8.000m² thành ba phần riêng biệt để xây dựng ba căn nhà độc lập. Mỗi căn biệt thự tương lai sẽ thuộc về một trong ba quý tử Thiago, Mateo và Ciro. Nói cách khác, khi trưởng thành, mỗi cậu con trai của Messi sẽ sở hữu một bất động sản riêng tại một trong những khu vực đắt đỏ và đáng sống nhất gần Barcelona.

Thông tin này nhanh chóng gây sốt trên truyền thông Tây Ban Nha bởi giá trị của dự án được đánh giá lên tới hàng triệu euro. Chỉ riêng chi phí quy hoạch, phân lô và đầu tư hạ tầng ban đầu đã vượt quá 600.000 euro (hơn 18 tỷ đồng). Con số này chưa bao gồm kinh phí xây dựng các căn biệt thự trong tương lai.

Đáng chú ý hơn, các tài liệu quy hoạch cho thấy dự án được đăng ký dưới tên của ba cậu bé, biến đây thành một trong những món quà giá trị nhất mà Messi từng chuẩn bị cho các con. Nhiều tờ báo Tây Ban Nha mô tả đây là hình thức "thừa kế sớm" của siêu sao người Argentina.

Gia đình Messi hạnh phúc bên nhau (Ảnh: Marca)

Thay vì chờ đến nhiều năm sau mới phân chia tài sản, Messi đã chủ động chuẩn bị nền tảng tài chính lâu dài cho các con từ khi chúng vẫn còn đang ở tuổi thiếu niên. Quyết định này cũng phần nào phản ánh triết lý sống của gia đình Messi.

Dù đang thi đấu tại Mỹ trong màu áo Inter Miami, Messi chưa bao giờ cắt đứt sợi dây gắn kết với Barcelona. Thành phố này không chỉ là nơi anh xây dựng sự nghiệp huy hoàng nhất lịch sử bóng đá mà còn là nơi gia đình anh trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất.

Bellamar chính là khu vực mà Messi từng sinh sống trong thời gian khoác áo Barcelona. Đây cũng là nơi ở của nhiều ngôi sao bóng đá nổi tiếng như Neymar, Luis Suarez hay Ronaldinho trong quá khứ. Chính vì vậy, việc lựa chọn xây dựng tương lai của các con tại đây được xem như lời khẳng định rằng Barcelona vẫn là "ngôi nhà" đặc biệt nhất đối với gia đình Messi.

Trong ba người con, Thiago hiện là anh cả và được đánh giá là người điềm tĩnh nhất. Mateo nổi tiếng với tính cách lém lỉnh, hài hước và thường xuyên trở thành "cây hài" của gia đình. Trong khi đó, cậu út Ciro lại được bố mẹ cưng chiều hết mực. Dù tính cách khác nhau, cả ba đều là những nhân vật thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Messi và Antonela.

Nhiều người hâm mộ thậm chí còn đùa rằng Messi không chỉ để lại cho các con "gen bóng đá" mà còn chuẩn bị sẵn cả một đế chế bất động sản từ khi chúng chưa đủ tuổi trưởng thành. Ở tuổi 39 và chuẩn bị bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Messi có thể chưa nghĩ nhiều đến việc treo giày. Nhưng rõ ràng, huyền thoại người Argentina đã bắt đầu lên kế hoạch rất kỹ cho cuộc sống sau bóng đá.

Và nếu một ngày nào đó Thiago, Mateo hay Ciro quyết định không nối nghiệp sân cỏ của cha, họ vẫn sẽ có trong tay món quà mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải mơ ước: một căn biệt thự riêng mang dấu ấn của Lionel Messi.